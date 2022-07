L'appuntamento con Un altro domani prosegue nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Carmen che, nei prossimi episodi della soap, si ritroverà a dover fare i conti con i ricatti da parte di Patricia ma, alla fine, riuscirà a trovare l'arma per incastrarla.

Spazio anche alle vicende di Julia, la quale si preparerà ad affrontare le tanto attese nozze con Leo, ma non senza colpi di scena inaspettati.

Carmen nel mirino di Patricia: anticipazioni Un altro domani trame spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani in onda prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che la tresca tra Carmen e Kiros verrà scoperta anche da Patricia, la quale beccherà i due amanti in teneri atteggiamenti.

E, a quel punto, la perfida donna non si farà problemi a tenere sotto scacco la sua rivale. Patricia, infatti, comincerà a ricattare Carmen, proponendole di sottostare ad un accordo che tuttavia non piacerà per nulla alla donna.

La situazione diventerà sempre più tesa, al punto che Carmen si renderà conto di essere finita nella trappola di Patricia e non esiterà a ribellarsi alle sue richieste.

Carmen riesce ad incastrare Patricia per la morte di Ines

Le anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano, però, che Patricia dimostrerà di avere il "potere" tra le mani e per questo motivo Carmen non potrà fare altro che sottostare alle sue richieste.

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché grazie all'aiuto di Enoa, Carmen riuscirà a trovare il modo per incastrare definitivamente la sua rivale.

Enoa riuscirà a trovare l'arma con la quale Patricia ha ucciso Ines e la consegnerà a Victor. A questo punto, se l'arma finisse nelle mani della Forze dell'Ordine, Patricia finirebbe nei guai.

E poi ancora, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Un altro domani in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Julia, la quale si preparerà ad affrontare il suo atteso matrimonio con Leo.

Julia pronta per le nozze: anticipazioni spagnole Un altro domani

Dopo aver conquistato anche la fiducia di sua mamma, Julia si dedicherà ai preparativi di queste attese nozze. Come testimone ci sarà Tirso, il quale però pochi giorni prima del fatidico sì, finirà per spiazzare la sua amica.

Gli spoiler della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che Tirso deciderà di confessare il suo reale sentimento nei confronti di Julia e così la informerà del fatto di essere innamorato di lei.

Una rivelazione a dir poco inaspettata per la ragazza che, tuttavia, deciderà di portare avanti il suo matrimonio con Leo ma non senza dubbi e perplessità.