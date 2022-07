Cambio programmazione per Un altro domani, la nuova soap del primo pomeriggio di Canale 5 che ha debuttato questa estate nella fascia solitamente occupata da Uomini e donne.

Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi è in pausa per la consueta sosta estiva e, al suo posto, Mediaset ha scelto di puntare su questa nuova soap iberica che sta registrando ascolti decisamente positivi.

Tuttavia, a partire da settembre, gli appassionati di Un altro domani non potranno più seguire la soap nella fascia oraria delle ore 14:45.

Maria De Filippi torna con Uomini e donne e 'sloggia' Un altro domani

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un altro domani cambia programmazione a partire dal prossimo settembre 2022, quando in daytime ci sarà il ritorno stabile di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia del primo pomeriggio, così come confermato alla presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva Mediaset.

La conduttrice, ritenuta la vera "regina degli ascolti" del Biscione anche nella stagione 2022/2023 proporrà tutte le sue trasmissioni di maggiore di successo.

Da Uomini e donne in daytime, fino a Tu si que vales che andrà in onda di sabato sera, passando per Amici 22 che tornerà in onda di domenica pomeriggio e successivamente anche in prime time con il consueto serale.

Cambio programmazione settembre 2022: a rischio Un altro domani

Di conseguenza, a partire da metà settembre, ci saranno delle novità anche legate alla programmazione di Un altro domani, dato che la soap spagnola dovrà cedere la fascia 14:45 - 16:00 al ritorno di Uomini e donne.

Gli spettatori e fan della serie che narra le vicende di Carmen e sua nipote Julia dovranno fare a meno di questo appuntamento in quello slot orario e, al momento, non si hanno ancora notizie certe su quello che sarà il destino della soap.

Quale sarà la nuova collocazione che verrà destinata ad Un altro domani? Non si esclude che, da settembre, la soap possa slittare nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e cambiare così orario di programmazione su Canale 5.

La soap spagnola potrebbe slittare nel palinsesto Mediaset di settembre

Come è successo lo scorso anno con Love is in the air, anche in questo caso le nuove puntate della soap spagnola potrebbero essere trasmesse nella fascia pomeridiana che va dalle 16:45 alle 17:25 circa, ossia subito dopo le strisce dei vari reality show e prima dell'inizio di Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso.

Sarà questa la nuova collocazione di Un altro domani quando tornerà Uomini e donne su Canale 5? Lo scopriremo ufficialmente nel corso delle prossime settimane.