Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 Gloria potrebbe ritrovarsi in pericolo per colpa di Veronica. L'appuntamento con la soap opera di Rai 1 tornerà in onda a partire da metà settembre in prima visione assoluta e i colpi di scena non mancheranno.

Fin dalle prime puntate si entrerà subito nel vivo delle nuove trame di questa settima stagione che terrà compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

E, tra Gloria e il suo ex marito Ezio, potrebbe esserci un ritorno di fiamma inaspettato, tale da spingere Veronica a vendicarsi.

Gloria torna ad essere libera ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gloria dopo aver rischiato di finire dietro le sbarre e di scontare una lunga pena per quel reato compiuto diversi anni prima, sarà nuovamente in piena libertà.

La mamma di Stefania rimetterà piede in città, come testimonia uno scatto social che arriva proprio dal set di questa settima stagione, dove attualmente sono in corso le riprese della soap opera di Rai 1.

Gloria ricompare in città, affiancata dalla figlia e anche dal suo ex marito Ezio Colombo, che appare a dir poco soddisfatto e felice di rivederla in assoluta libertà.

Ezio potrebbe dire addio a Veronica e scegliere Gloria ne Il Paradiso 7

Una foto che non è passata inosservata e che potrebbe anticipare un po' quello che succederà nel corso della nuova stagione 2022/2023 della soap opera.

Ezio, dopo aver messo in stand-by il suo matrimonio con Veronica, potrebbe arrivare ad una decisione conclusiva nel corso de Il Paradiso delle signore 7 e decidere di mettere definitivamente da parte le nozze con la donna, per dare una seconda possibilità alla mamma di sua figlia Stefania.

Insomma, il sospetto è che tra Gloria ed Ezio possa tornare di nuovo il sereno dopo un periodo decisamente rocambolesco e i due potrebbero maturare la decisione di rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Gloria potrebbe ritrovarsi in pericolo ne Il Paradiso 7

Nel caso in cui ciò accadesse, sarebbe un vero e proprio choc per Veronica che, fino alla fine, ha cercato di non far "scappare via" il suo promesso sposo Ezio ed ha accettato anche di rimandare le nozze per permettergli di avere tutto il tempo per riflettere.

Tuttavia, il possibile ritorno di fiamma tra Gloria ed Ezio potrebbe scatenare l'ira e la rabbia di Veronica che, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe anche vendicarsi della sua "nemica" in amore, al punto da metterla in pericolo.

Del resto, sia Veronica che sua figlia Gemma hanno dimostrato in passato di essere molto vendicative e potrebbero così prendersi gioco di Gloria.