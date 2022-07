Matteo Ranieri dopo la rottura con Valeria Cardone è stato presa di mira dai "fedelissimi" di U&D. Secondo la maggior parte degli utenti, l'ex tronista non aveva alcuna intenzione di uscire dal programma con la corteggiatrice scelta. A detta di altri invece, tra il giovane ligure e la sua ex Sophie Codegoni aveva ragione lei. In seguito alle polemiche scaturite, la mamma di Ranieri ha deciso di spezzare una lancia a favore del figlio.

Il commento degli hater

Senza dubbio la fine della relazione tra i due ex volti di Uomini e Donne, sta facendo molto discutere.

Un utente ha sostenuto che Matteo non fosse realmente interessato a Valeria. Un altro utente ha insinuato che Ranieri abbia partecipato al dating show di Maria De Filippi solo per avere una "rivalsa" sull'ex Sophie Codegoni. Un altro telespettatore di U&D ha sostenuto che il giovane ligure tra Valeria Cardone e Federica Aversano abbia scelto la "corteggiatrice più accondiscente". Insomma, Matteo scegliendo la "preferita" dei telespettatori avrebbe avuto maggiore visibilità. Infine, c'è anche chi ha sbottato: "A questo punto aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti".

Secondo il fidanzato di Roberta Giusti (ex tronista di Uomini e donne), Ranieri avrebbe puntato sulla favorita del pubblico. L'ex corteggiatrice Denise Mingiano invece, ha spiegato ai suoi fan che come in tutte le storie c'è un inizio e una fine.

Dopo l'addio al programma, lei non pensa più a Matteo Ranieri.

La reazione della mamma di Matteo

Stanca di vedere il figlio preso di mira sui social, la mamma di Matteo Ranieri ha deciso di spezzare una lancia a suo favore.

La donna, su Instagram, ha postato una stories in cui si è complimentata con il figlio: "Sempre fiera dei percorsi che hai fatto".

Successivamente la donna ha aggiunto: "Fregatene".

Insomma, la mamma dell'ex tronista di U&D ha lasciato intendere di essere soddisfatta del percorso del figlio sia nei confronti dell'ex Sophie Codegoni sia nei confronti di Valeria Cardone. Mamma e figlio insieme al resto della famiglia Ranieri, sono appena tornati da un viaggio in camper durato un mese tra il Regno Unito e l'Irlanda.

L'annuncio della coppia

Dopo numerosi rumor sulla presunta crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, è arrivata la conferma dall'ex corteggiatrice di U&D. La diretta interessata su Instagram ha rivelato che la relazione è giunta al capolinea. Come spiegato da Valeria, non sempre le cose vanno come una persona spera. Infine, la giovane ha chiesto comprensione a tutti i follower per il momento "no" che sta attraversando.

Dal canto suo, l'ex tronista ha fatto sapere che la vita privata deve rimanere tale anche se si conosce una persona davanti ai riflettori.