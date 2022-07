Prosegue la messa in onda italiana della soap opera spagnola Un altro domani, creata da Josep Cister Rubio.

Dalle anticipazioni degli episodi trasmessi su Canale 5 dall’11 al 15 luglio 2022, si apprende che ci sarà il decesso improvviso della tata Agustina (Mar Vidal), che esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Carmen Villanueva (Amparo Piñero) facendola sprofondare nella disperazione totale.

Intanto Tirso Noguera (Oliver Ruano) scomparirà nel nulla.

Anticipazioni Un altro domani, al 15/07: Tirso disperato dopo essere sparito nel nulla

Nelle puntate della telenovela (il cui titolo originale è Dos Vidas) in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, Julia (Laura Ledesma) dopo aver appreso di non aver ottenuto la licenza commerciale poiché non è la proprietaria della rimessa in cui ha sede la sua futura bottega, cercherà di scoprire a chi appartiene con l’aiuto di Tirso.

Intanto a quest’ultimo chiederà un lavoro Elena (Aida de la Cruz), che avrà delle difficoltà economiche.

Julia invece farà i conti con la madre, quando sarà convinta che lei provi qualcosa per Tirso. Quest’ultimo nasconderà un segreto e a scoprirlo sarà Diana (Cristina de Inza), dopo aver fatto delle indagini. Intanto Mario (Chema Adeva), il proprietario della bottega che Julia vorrà aprire, purtroppo non vorrà affittare il locale alla fanciulla infastidendo soprattutto Elena.

Successivamente Tirso - dopo aver ricevuto una telefonata dal contenuto misterioso - farà perdere le sue tracce per diverse ore, dopodiché si farà vivo ma sarà disperato.

Agustina muore, Patricia preoccupata per il figlio Angel

Nel contempo Kiros (Ivan Mendes) perderà le staffe, quando si renderà conto che qualcuno boicotta i suoi lavori. Intanto ad Agustina verrà diagnosticata una polmonite curabile con alcuni medicinali, proprio quando Carmen sta per avviare la produzione di alcuni mobili di legno.

Intanto, a proposito di quest’ultima, la perfida darklady Patricia (Silvia Acosta) vorrà tenerla lontana dalla fabbrica. Ben presto Agustina morirà dopo un malore improvviso: Carmen (poco prima di recarsi in Spagna) apprenderà dal medico che non è deceduta per cause naturali.

In seguito Maria (Kenai White) dopo il tentativo di Ribero (Mario García) di farla riavvicinare a Maria, dirà di aver messo fine alla loro amicizia. Infine Patricia si preoccuperà per il figlio Angel (Ivan Lapadula) per il fatto che ogni sera torna a casa sempre ubriaco.