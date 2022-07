Alex e Cosmary si sono lasciati. La relazione fra i allievi di Amici è terminata e l'annuncio è stato dato dalla ballerina che, con una storia su Instagram, ha annunciato la fine della storia d'amore con il cantante. Nella serata di martedì 5 luglio, Fasanelli ha pubblicato un messaggio sui social, avvertendo i follower di essere tornata single e di volere dedicarsi al lavoro.

Amici 21, Cosmary e Alex si sono lasciati: l'annuncio sui social

La notizia della fine della relazione fra i due studenti della scuola di Amici è stata una doccia fredda per i fan della coppia.

Nella serata del 5 luglio, Cosmary ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram, anticipando ai follower di avere chiuso la sua relazione con Alex. La ballerina ha dichiarato: ''Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare, poiché si tratta di una storia nata in un contesto che mi porta a doverlo fare''. Inoltre, l'allieva di Alessandra Celentano ha proseguito, aggiungendo di volere condividere con i fan del programma, quello che è accaduto fra lei e Alex, affermando: ''Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore''. In seguito, Fasanelli ha annunciato la fine della sua storia d'amore con il cantautore.

Amici 21: il messaggio di Cosmary e la fine della storia con Alex

La ballerina della ventunesima edizione di Amici ha poi aggiunto: ''La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può far male''. Sembrerebbe, pertanto, che Cosmary stia soffrendo per la fine della sua storia d'amore con il cantante del talent show di Maria De Filippi.

Al momento, però, non è chiaro come mai la coppia, nata nell'ultima edizione della trasmissione di Canale 5, abbia deciso di interrompere la frequentazione. Entrambi, attualmente, sono impegnati con il loro lavoro e, se da un lato il cantautore è in giro per l'Italia in tour, la ballerina si sta dedicando alla danza ed ha molti impegni professionali.

Amici 21: il futuro di Cosmary senza Alex

La ballerina, però, ha voluto precisare che, nonostante la sofferenza per la fine della sua relazione con il fidanzato, vuole dedicarsi al suo lavoro. A tal proposito, Cosmary ha chiesto ai suoi follower di rispettare il momento difficile che sta attraversando e di avere bisogno, in ogni caso, di comprensione e leggerezza. Fasanelli, inoltre, ha aggiunto: ''Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello''. Attualmente, Alex non ha ancora pubblicato nulla in merito alla fine della storia d'amore con la ballerina conosciuta nell'ultima edizione di Amici.