Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Silvana è finita nel mirino di Lara. La governante di Roberto, infatti, è stata licenziata ingiustamente per colpa di Martinelli.

In una recente intervista rilasciata a TvSoap, Anna D'Agostino - che presta il volto alla domestica di Ferri - ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo personaggio, lasciando intendere che il suo lavoro nella soap non è terminato e che le vicende della cameriera proseguiranno.

Un posto al sole, Silvana è stata licenziata

Già da qualche giorno Lara aveva preso di mira Silvana.

Martinelli, infatti, preoccupata che la domestica di Roberto scoprisse la verità sull'aborto, ha iniziato a metterla in cattiva luce. Nelle ultime puntate di Un posto al sole, quando aveva perso il bambino, l'imprenditrice aveva macchiato di sangue le lenzuola. A quel punto Lara aveva nascosto la biancheria per far sì che la domestica non si accorgesse di nulla. La precisione di Silvana, però, non ha dato scampo a Martinelli.

L'ex compagna di Roberto ha quindi escogitato un piano per far sì che la domestica fosse licenziata e che la verità non venisse mai a galla. Nell'episodio di Upas andato in onda l'11 luglio, Ferri ha effettivamente interrotto il rapporto di lavoro con Silvana, convinto che avesse rubato un anello prezioso.

Anna D'Agostino, che ricopre il ruolo della cameriera, nell'intervista ha detto che bisogna ancora attendere un po' di tempo per capire cosa accadrà al suo personaggio.

Un posto al sole, le vicende di Silvana non sono finite: le parole di Anna D'Agostino

L'attrice ha rivelato di non essere ancora al corrente del futuro del suo personaggio perché le puntate di Un posto al sole sono ancora in fase di scrittura.

Subito dopo Anna D'Agostino ha aggiunto che fa ancora parte del cast della soap opera partenopea. A tal proposito ha raccontato: "Sto ancora girando qualcosa. Chissà cosa succederà a Silvana. Bisogna aspettare per capirlo".

D'Agostino ha poi aggiunto che, le ultime scene girate, sono state tra le più difficili per lei da quando lavora sul set di Un Posto al sole.

Un posto al sole: l'attrice di Silvana parla delle scene del licenziamento

Anna D'agostino ha affermato che la vicenda del licenziamento di Silvana le ha permesso di mettere in mostra maggiormente le sue doti di recitazione. Infatti il suo personaggio ha quasi sempre avuto un ruolo marginale all'interno della soap, nonostante la cameriera vi sia presente da circa sette anni.

L'attrice ha comunque fatto capire che nelle prossime puntate potrebbe accadere qualcosa.

Facendo qualche ipotesi (al di là dell'intervista rilasciata da D'Agostino), potrebbe accadere che qualcuno venga a conoscenza dell'aborto di Lara. Non resta che attendere i nuovi episodi di Un posto al sole per scoprire se Roberto o persone vicine a lui verranno a conoscenza del segreto di Martinelli e se Silvana tornerà ad essere la cameriera di Ferri.