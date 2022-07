Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 18 al 22 luglio 2022. Gli episodi sono trasmessi come sempre alle 20:45 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni settimanali vedono Lara sempre più provata dopo il suo rientro a Napoli, davanti all'evidente amore che c'è tra Roberto e Marina. Intanto, Clara riceve finalmente i risultati degli esami. Occhio anche a Lello, che è sul punto di essere arrestato da Eugenio, mentre Ornella resta spiazzata da una scoperta che riguarda Raffaele e che la farà rimanere senza parole.

Di seguito gli spoiler Upas al 22 luglio con le trame e il riassunto di ciò che accadrà.

Un Posto al sole episodi settimana 18-22 luglio

Mariano sta facendo il suo dovere e, da pentito, fornisce altre informazioni interessanti a Eugenio, che lo portano vicinissimo all'arresto di Lello Valsano.

Nel frattempo Mariella si convince che Angela e Serena covino qualche risentimento nei suoi confronti e inizia a indagare sul loro conto. Il fatto che ascolti una loro conversazione e che ne travisi il significato, porterà a un grande malinteso.

La disperazione di Lara

Dopo aver nascosto a Roberto di non essere più incinta, Lara si è infilata in un tunnel senza uscita. Ha dovuto procurarsi una pancia finta e farsi forza per non crollare.

Ma fino a quando riuscirà a reggere tutta questa pressione? Come se non bastasse, venuta a sapere del fatto che Roberto ha raggiunto Marina a Procida, sembra essersi convinta di non avere più speranze.

Roberto e Marina sono decisi a far funzionare la loro ritrovata armonia, ma questo distrugge Lara, che rientra stanca e provata da Napoli con le idee molto confuse riguardo la sua vendetta.

Riccardo spiazza Rossella con una proposta

Virginia si è fatta da parte, non dimenticando di mettere in guardia Rossella - ormai un'amica - sul lato oscuro di Riccardo, che nemmeno lei è riuscita a tenere a bada.

Rossella però è decisa a portare avanti la sua relazione, anche a costo di soffrire e contro il parere di papà Michele.

Riccardo, per dimostrare a Rossella di fare le cose sul serio, le propone di andare a vivere insieme, ma riceve una risposta che non si sarebbe mai aspettato.

Clara legge i risultati dell'esame di maturità

Nunzio e Chiara sono vicinissimi alla partenza e stanno per salutare i loro amici. Ma ecco che Katia si intromette nel loro piano, facendo un appello disperato al figlio affinché cambi idea. Non ci sarà nulla da fare, anzi: Nunzio presserà ancora di più Franco per procurare i documenti falsi.

Infine Lara dsarà avanti a una svolta. Si è preparata con fatica all'esame di maturità, anche facendo fronte a ciò che ha scoperto su suo padre e alla lettera che ha ricevuto. Ora è il momento di scoprire se è riuscita a diplomarsi.