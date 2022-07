Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a venerdì 22 luglio ci saranno importanti novità e colpi di scena nelle vicende legate a Nunzio e Chiara. A tal proposito, i due fidanzati saranno pronti a fuggire dall'Italia ma, grazie a Franco, Katia scoprirà i piani di suo figlio, andando su tutte le furie. A quel punto, la mamma di Cammarota aggredirà Petrone verbalmente.

Un posto al sole, anticipazioni al 22/7: Franco impone a Nunzio di affrontare Katia

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Chiara ha convinto Nunzio a fuggire con lei all'estero, in modo da non finire in carcere. Per nascondersi lontano dall'Italia, i due fidanzati hanno provato a procurarsi documenti falsi e Cammarota, non riuscendo nell'impresa, si era rivolto a Franco. Boschi, nonostante non fosse d'accordo con suo figlio, ha aiutato la coppia. Inoltre, negli episodi che andranno in onda in televisione fino al 22 luglio, i due fidanzati faranno credere a tutti i loro amici, di volere soltanto concedersi una fuga d'amore per qualche giorno. Per riuscire nel loro intento di non fare incarcerare Petrone, la coppia manterrà segreti i loro piani, anche con le persone più vicine a loro.

Nel frattempo, Franco riuscirà ad ottenere i documenti per suo figlio e la fidanzata e consegnerà la busta con i passaporti falsi a Nunzio. Il marito di Angela sarà chiaro, ribadendo, ancora una volta, di non approvare l'intenzione di scappare. A quel punto, Boschi non si opporrà alla decisione presa da suo figlio, ma chiederà a Cammarota di affrontare Katia, in modo da mettere al corrente la donna di volere andare all'estero per sempre.

Un posto al sole, trame al 22/7: Nunzio affronta Katia

In realtà, Franco organizzerà un vero e proprio incontro a sorpresa fra mamma e figlio, all'insaputa del cuoco del Caffè Vulcano. A tal proposito, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Katia arriverà alla terrazza, con la complicità del suo ex compagno. A quel punto, quando la mamma di Nunzio scoprirà i piani di suo figlio, andrà su tutte le furie, tentando di convincere il giovane Cammarota a non fuggire dall'Italia.

Nel frattempo, Katia non si fermerà e cercherà di spingersi oltre, provando a fare ragionare Chiara, facendole cambiare idea.

Un posto al sole, puntate al 22/7: Katia aggredisce Chiara Petrone verbalmente

Il giorno seguente, infatti, Katia si recherà a casa di Chiara: la mamma di Nunzio aggredirà la giovane Petrone verbalmente. Cammarota farà di tutto per proteggere suo figlio. L'ex compagna di Franco Boschi, inoltre, sarà molto dura con la figlia di Giancarlo, rivelando a sua nuora che quando suo figlio ha voluto lasciare la Sicilia, per rientrare a Napoli per amore, lei non era d'accordo. Le anticipazioni della soap partenopea, al momento, non rivelano ulteriori dettagli su quello che succederà ai due giovani fidanzati.

Attualmente, infatti, non è chiaro se le parole di Katia serviranno in qualche modo a fare cambiare idea a Nunzio e Chiara o se la coppia lascerà veramente l'Italia, per tentare di rifarsi una vita all'estero. Inoltre, le indiscrezioni trapelate non forniscono aggiornamenti sull'arresto dell'imprenditrice o se, eventualmente, lascerà l'Italia da sola. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende di Petrone e del suo fidanzato e se la figlia di Giancarlo finirà in carcere o se riuscirà ad evitare la galera.