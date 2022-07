La puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di martedì 26 luglio sarà ricca di colpi di scena e novità. A tal proposito, Chiara deciderà di partire da sola senza Nunzio. Nel frattempo, Franco si sentirà in colpa, mentre Raffaele cercherà di stemperare la tensione. Ornella, invece, avrà dubbi riguardo il suo rapporto con il marito. Espedito, invece, continuerà ad avere problemi con sua figlia Speranza.

Un posto al sole, trama 26 luglio: Chiara lascia Napoli da sola

Chiara e Nunzio avevano deciso di partire insieme e lasciare l’Italia.

La giovane Petrone, infatti, era riuscita a convincere il suo fidanzato a scappare all’estero, per non finire dietro le sbarre. Purtroppo, però, le persone vicine a Cammarota hanno iniziato a preoccuparsi per la sorte dei due ragazzi e soprattutto Katia aveva detto la sua, intimando alla ragazza di non fargli commettere sciocchezze. Pressata dalla suocera e riconsiderando le sue scelte, Chiara prenderà una decisione inaspettata e sceglierà di partire da sola. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda in televisione il 26 luglio rivelano che Petrone lascerà a Napoli senza Nunzio.

Un posto al sole, puntata 26/7: Chiara cancella i progetti con Nunzio, Franco ha sensi di colpa

Chiara, pertanto, distruggerà i sogni d’amore di Nunzio e cancellerà i progetti di rifarsi una vita insieme al suo fidanzato. Infatti, nelle recenti puntate di Un posto al sole, Petrone e Cammarota sognavano di andare a vivere su una spiaggia esotica e cambiare vita, senza farsi più trovare.

Se da un lato Chiara deciderà di voltare pagina da sola, dall’altro lato ci sarà Franco, che si sentirà in colpa. Infatti, Boschi aveva procurato i documenti falsi per suo figlio e la sua fidanzata, ma aveva fatto capire al cuoco di Caffè Vulcano di non approvare la sua scelta. Le anticipazioni dell’episodio 5997 di Un posto al sole, che andrà in onda il 26 luglio, non rivelano ulteriori informazioni su Franco e Nunzio e non è chiaro, al momento, se Cammarota riuscirà a superare la delusione per la decisione della sua compagna.

Un posto al sole, episodio 26/7: Raffaele stempera la tensione

Nel frattempo, proseguiranno le vicende della famiglia Giordano, provata per le minacce della camorra subite dal portiere di Palazzo Palladini. A tal proposito, Raffaele cercherà di fare del suo meglio per stemperare la tensione, per quanto accaduto recentemente. Ornella, invece, inizierà a riconsiderare il rapporto con suo marito. Nelle recenti puntate della soap partenopea, la dottoressa Bruni aveva scoperto che il consorte aveva rivelato soltanto a Elvira quanto gli stava accadendo e aveva confidato solo alla mamma di Samuel di essere stato minacciato dai criminali. Durante la puntata di Un posto al sole di martedì 26 luglio, inoltre, ci saranno novità anche per quanto riguarda il rapporto fra Speranza e suo padre. Infatti, la nipote di Mariella trascorrerà una giornata al caseificio di famiglia con Espedito. Il signor Altieri non riuscirà ancora a seppellire i vecchi pregiudizi nei confronti di sua figlia.