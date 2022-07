Emergono nuovi retroscena sul cast di Amici 2022/2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da settembre su Canale 5.

Le novità riguarderanno in primis il cast di professori di questa ventiduesima edizione e tra le new entry spiccherebbe il nome della cantante Arisa.

Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle e quella come giurata de Il Cantante Mascherato, Arisa potrebbe tornare di nuovo in scena nella scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

I primi retroscena si nuovi professori di Amici 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2022/2023 è confermatissimo nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset.

Anche quest'anno il talent show di Maria De Filippi andrà in onda di domenica pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30, seguito poi dall'appuntamento festivo con Verissimo.

Nel corso della stagione, verso primavera, ci sarà anche l'appuntamento in prime time: la parte serale dello show che porterà alla proclamazione del nuovo vincitore assoluto.

Il ritorno di Arisa nel cast dei professori di Amici 22

Ma chi ci sarà nel cast di professori di Amici 22? Emergono nuovi retroscena sul corpo docenti della prossima stagione e tra le new entry potrebbe esserci Arisa.

Trattasi di un nome ben noto al pubblico del talent, dato che Arisa è stata una delle prof della ventesima edizione in onda su Canale 5.

Dopo aver trionfato a Ballando con le stelle e dopo essersi messa in gioco come giurata a Il Cantante Mascherato, la cantante potrebbe tornare di nuovo a sedere dietro il tavolo di giudici e prof della ventiduesima edizione di Amici.

Ma chi andrà a sostituire Arisa? Al momento non vi sono ancora certezze ufficiali, ma non si esclude che la cantante possa ritornare al posto di Anna Pettinelli, che al momento sarebbe tra i prof in bilico per la prossima edizione del talent show Mediaset.

Raimondo Todaro e Anna Pettinelli a rischio per Amici 2022/2023

Al tempo stesso non si esclude che Arisa possa prendere il posto di Lorella Cuccarini a partire dal prossimo settembre 2022.

La showgirl è confermatissima nel cast di Amici 22 ma, dopo aver debuttato come insegnante di canto, potrebbe nuovamente passare al tavolo dei prof di ballo.

In tal caso Lorella Cuccarini potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro, dato che per lui non si esclude a priori un possibile ritorno nel cast di professionisti di Ballando con le stelle, che tornerà in onda da ottobre in poi su Rai 1.

Sarà davvero così oppure, per quest'anno, i prof di canto e ballo diventeranno 4 e 4? La risposta nel corso delle prime registrazioni di questa ventiduesima edizione.