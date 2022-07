Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella giornata di venerdì 8 luglio, Nina Soldano, che presta il volto a Marina, ha pubblicato alcuni video nelle sue storie Instagram, nei quali ha annunciato di dovere girare scene particolari nel giardino della villa del suo personaggio.

Un posto al sole: il retroscena di Nina Soldano sulle prossime puntate

Gli attori di Un posto al sole non possono rivelare cosa accadrà nelle prossime puntate della soap partenopea ma, spesso, riescono a dare indizi ai loro follower sui social.

Nella mattinata dell’8 luglio, Nina Soldano ha pubblicato alcuni filmati nelle storie Instagram, facendo vedere che si trovava nel giardino della villa del suo personaggio. L’attrice ha dichiarato: "Buongiorno, allora, stamattina mi trovo qua, in residenza Marina, guardate la meraviglia, guardate che bel giardino". L’interprete della cognata di Raffaele Giordano ha poi mostrato qualche inquadratura delle palme, rivelando di trovarsi a Napoli e, per l’esattezza, a Quarto. Nina ha poi annunciato di essere sul set, pronta a girare le prossime puntate della soap, rivelando di dovere interpretare scene molto belle.

Un posto al sole, prossime puntate: scene particolari nel giardino di Marina

A tal proposito, l’attrice di Marina ha dato qualche indizio ai fan di Un posto al sole, dichiarando: "Adesso iniziamo a girare, sono scene molto belle, molto particolari".

L’interprete, che presta il volto a Giordano, non ha potuto rivelare dettagli in più, perché i protagonisti della soap partenopea non possono fornire anticipazioni. In ogni caso, Nina Soldano ha anche aggiunto: "Ne vedrete delle belle in questo giardino". Al momento, non è chiaro cosa possa accadere all’esterno della villa di Marina e quali altri personaggi siano coinvolti nelle scene che dovrà girare l’attrice.

Un posto al sole: il futuro di Marina, Lara e Roberto Ferri

Nelle puntate attuali di Un posto al sole, Lara sta fingendo di essere ancora incinta, quando, invece, ha avuto un aborto e sta tentando di nascondere la cosa a Roberto. Marina, invece, ha deciso di trascorrere qualche giorno a Procida, dove ha affittato una villa per rilassarsi sull’isola campana, mentre Ferri sta provando a riconquistare Giordano.

Le parole di Nina Soldano lasciano intendere che nel giardino di Marina accadrà qualcosa e, al momento, non è chiaro se, insieme a lei, gireranno le scene anche gli attori che prestano il volto a Lara Martinelli e Roberto Ferri. Non resta che attendere nuovi indizi e anticipazioni, per scoprire ulteriori indiscrezioni sulle prossime puntate di Un posto al sole.