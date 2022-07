Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 18 a venerdì 22 luglio ci saranno importanti novità per Lara, Marina e Roberto. A tal proposito, Martinelli sarà furiosa con Ferri e Giordano, mentre Ornella scoprirà il legame fra Raffaele ed Elvira. Nel frattempo, Nunzio e Chiara saranno in procinto di partire, ma una persona vicina a Cammarota potrebbe stravolgere i piani di fuga dei due fidanzati.

Un posto al sole, anticipazioni al 22 luglio: Marina e Roberto tornano a Napoli, Lara è furiosa

Marina e Roberto non avranno pace. La relazione fra gli ex coniugi Ferri sembrerà non riuscire a decollare, a causa della presenza di Lara. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, infatti, il matrimonio fra Giordano e Fabrizio era terminato bruscamente, quando Rosato aveva saputo, grazie a Martinelli, che la sua consorte aveva avuto un ritorno di fiamma con il suo ex. A quel punto, Roberto aveva tentato in tutti i modi di tornare insieme a Marina, ma la gravidanza imprevista di Lara aveva cambiato le carte in tavola. Negli episodi della soap partenopea, che andranno in onda in televisione dal 18 al 22 luglio, Ferri e Giordano rientreranno a Napoli, dopo avere trascorso un po' di tempo a Procida e Lara sarà furiosa con la coppia.

Un posto al sole, episodi al 22 luglio: Lara vuole vendicarsi di Roberto e Marina

Lara non sta attraversando un periodo semplice, perché una volta scoperto di essere in dolce attesa aveva sperato di riuscire a riavvicinarsi a Roberto. Purtroppo, però, Ferri non ha voluto sapere di costruire una famiglia con la sua ex, perché innamorato di Marina.

Con la convivenza e la futura nascita del bambino, Martinelli pensava di riconquistare il papà di Filippo, ma l'aborto spontaneo ha cambiato le carte in tavola. Roberto non è stato messo al corrente dell'interruzione di gravidanza e ha, in ogni caso, continuato a professarsi innamorato di Giordano, al punto da raggiungere la sua ex moglie a Procida.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 18 al 22 luglio, rivelano che Martinelli, quando vedrà tornare la coppia a Napoli, mediterà vendetta contro Giordano e Ferri. Al momento, però, non è chiaro cosa farà Lara e se farà gesti violenti contro la sua acerrima nemica.

Un posto al sole, puntate al 22 luglio: Ornella scopre il legame fra Raffaele Giordano ed Elvira

Nel frattempo, negli episodi che andranno in onda in televisione fino a venerdì 22 luglio, a casa Giordano continueranno ad esserci problemi. La brutta situazione in cui si è cacciato Raffaele, ricattato dai camorristi, ha sconvolto gli equilibri, sia nella famiglia della dottoressa Bruni, sia in quella di Eugenio Nicotera.

Ad aggravare la situazione già precaria, ci sarà un colpo di scena. Nelle prossime puntate della soap partenopea, infatti, la mamma di Viola scoprirà il legame di amicizia fra suo marito ed Elvira. Ornella, inoltre, verrà a sapere che Raffaele aveva confidato alla madre di Samuel del ricatto, prima di informare la sua famiglia. Durante la penultima settimana di luglio ci saranno importanti novità per Nunzio e Chiara. I due fidanzati, infatti, saranno pronti a fuggire all'estero ma, una persona molto vicina al ragazzo potrebbe fare saltare i loro piani. Al momento, non è chiaro se a mettere i bastoni fra le ruote a Cammarota e Petrone ci sarà lo zampino di Katia, Franco o qualche altro personaggio legato al cuoco di Caffè Vulcano.