Proseguono gli appuntamenti giornalieri con la soap iberica Una vita,

Anche negli episodi trasmessi su Canale 5 il 2 e il 3 luglio ci saranno diversi colpi di scena per i telespettatori.

Anticipazioni Una Vita: Ignacio va a casa di Felipe per controllare il suo stato di salute

Durante la puntata che va in onda il 2 luglio di Una Vita, Ignacio va a casa di Felipe per controllare il suo stato di salute e lo trova in gran forma. Tuttavia scopre che Dori gli sta facendo fare degli esercizi alla gamba, senza averlo consultato precedentemente. Pertanto raccomanda all'infermiera di non prendere iniziative per non creare ulteriori problemi.

Nel frattempo Valeria si sente molto turbata poiché ha paura di non poter più rivedere il suo amato marito, Rodrigo. Tuttavia, nonostante i tentativi di David di consolarla, la giovane donna non riesce proprio a non essere preoccupata.

Ramon e Liberto fanno pace

Intanto, Servante è intenzionato a sorprendere Fabiana con un regalo. Dopo averci pensato a lungo, decide di optare per un bel rosario.

Nel frattempo, in seguito a diverse divergenze, Ramon e Liberto, finalmente, mettono da parte il loro orgoglio e si riappacificano.

Successivamente, Lolita va a rifugiare in una pensione per evitare di discutere nuovamente con Ramon. Inoltre, nasconde a quest'ultimo la vera identità di Fidel. Invece, per quanto riguarda Liberto, non è affatto un periodo molto semplice.

La sua situazione economica e di Rosina non è affatto delle migliori: i due si ritrovano a dover fare degli enormi sacrifici. Tuttavia, quest'ultima si rifiuta categoricamente di vendere il suo appartamento.

Per evitare che suo figlio Guillermo si distragga troppo e non concluda i suoi studi, Pascual gli impedisce di vedere Azucena.

Una Vita, Valeria e David sempre più vicini

Intanto, Valeria cerca di sorprendere David con un regalo inaspettato e, tra i due, nasce una certa intimità. Quando i due stanno per baciarsi, vengono interrotti bruscamente da Aurelio, il quale consegna la lettera di Rodrigo alla giovane donna. In realtà, il testo non è stato realmente scritto da suo marito, ma dal maggiordomo del signor Quesada, ossia Marcelo.

Tuttavia, dopo la sua irruzione, Aurelio inizia a sospettare che tra i due giovani stia nascendo qualcosa. Nel contempo, quando Felipe ritorna a casa dalla sua passeggiata, si infuria con Dori e, quest'ultima, accetta di somministrargli le sue medicine. Purtroppo, però, gli nasconde l'articolo che ha scritto Ramon, nel quale spiega al suo amico il motivo per cui dovrebbe diminuire l'assunzione dei suoi farmaci.