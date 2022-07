Le Anticipazioni Tv de Un Posto al Sole relative alla puntata in onda su Rai 3 il 4 luglio, puntano gli occhi su Viola e Raffaele. Quest'ultimo, infatti, mentre frugherà in modo illecito i file all'interno del computer di Eugenio, verrà colto in flagrante dalla figlia. Raffaele si vedrà quindi costretto a raccontare tutta la verità su cosa sta accadendo.

Nel frattempo, Nunzio ha il progetto di fuggire insieme a Chiara e avvicinerà Franco per chiedergli aiuto. Mariella, invece, cerca in tutti i modi di far incontrare Samuele e il padre di Speranza, ma Guido cerca di dissuaderla.

Un posto al Sole, spoiler 4 luglio: Raffaele racconta la verità a Viola

In particolare, le anticipazioni tv relative alla puntata del 4 luglio de Un posto al sole rivelano che Raffaele entrerà senza consenso nel computer di Eugenio, alla ricerca di informazioni importanti; l'uomo però non aveva previsto l'arrivo di Viola, la quale si renderà subito conto delle azioni illecite del padre e lo spingerà a un confronto, chiedendogli esplicitamente i motivi per cui sta frugando nel portatile del marito.

Raffaele, cedendo alla pressione, avrà un crollo emotivo e deciderà di raccontare la verità sull'intera faccenda: l'uomo, infatti, sta subendo da diverso tempo le minacce dal gruppo di criminali capeggiato da Lello Valsano e non sa come affrontare la situazione.

Anticipazioni puntata 4 luglio Un Posto al Sole: Nunzio ha bisogno di documenti falsi

Le sorprese non finiscono qui: le anticipazioni tv vedono anche Nunzio in procinto di commettere azioni illegali: il ragazzo ha tutte le intenzioni di fuggire insieme a Chiara e per riuscire nel suo piano dovrà necessariamente procurarsi dei documenti falsi.

Per tale ragione, Nunzio cercherà appoggio in Franco, il quale dovrà decidere se aiutarlo oppure rifiutare la richiesta.

La giovane Petrone, dal canto suo, farà appello alla sua volontà per andarsene il prima possibile dall'Italia, in modo da cominciare una nuova vita all'estero, evitando la prigione.

Upas, episodio 4 luglio: Guido esorta Mariella a non interferire nel rapporto tra Samuele ed Espedito

Ulteriori anticipazioni tv relative al prossimo episodio de Un Posto al Sole pongono al centro la tensione che si sta generando tra Guido e Mariella. La donna ha tutte le intenzioni di spingere Samuele a confrontarsi con il padre di Speranza.

Guido, dal suo punto di vista, non è d'accordo e prega Mariella affinché smetta di interferire in una situazione già di per sé complessa e difficile. La donna, tuttavia, non vuole mollare la presa, convinta che Samuele ed Espedito possano trovare un punto d'accordo.