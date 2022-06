In attesa del gran finale della soap iberica, Una vita, proseguono i consueti appuntamenti dal lunedì al venerdì, su Canale 5. Nelle puntate che vanno dalla 1477 alla 1482, non possono mancare i numerosi colpi di scena.

Una Vita: Dori riceve una lettera inaspettata

Durante le ultime puntate di Una Vita, Dori riceve una lettera da parte di Felipe il quale le chiede di incontrarlo. Tuttavia, però, l'infermiera è molto confusa perché non sa che cosa aspettarsi.

Nel frattempo Alodia inizia ad essere sempre più sospettosa nei confronti di suo marito.

Pertanto, origlia la conversazione tra Ignacio e un'altra donna, la sua amante. Sconvolta per la situazione, decide di tenerlo sotto controllo per arrivare fino in fondo alla questione.

Invece, Genoveva presenta ufficialmente Gabriela a tutto il vicinato di Acacias. Da quando è arrivata, infatti, tutti hanno iniziato a domandarsi chi fosse. Si tratta dell'unica figlia della signora Salmeron, nonché sua ereditiera ufficiale.

Fabiana e Casilda tentano di vincere alla lotteria

Nel contempo, Fabiana compra un biglietto della lotteria e lo condivide con Casilda, nella speranza di vincere. Inaspettatamente, ottengono il premio più alto e devono decidere come spendere l'ingente somma di denaro. Mentre la prima preferisce fare una vacanza, la seconda è ancora molto indecisa e si prende del tempo per pensarci.

Successivamente, Casilda si rende conto di aver bisogno di un suo spazio. Pertanto, comunica a Rosina di voler aprire un suo negozio.

Sconvolta per l'infedeltà di suo marito, Alodia abbandona improvvisamente il tetto coniugale e va a rifugiarsi a casa di Bellita e Jose. Quando Ignacio scopre dove si trova, la raggiunge per chiederle il perdono.

Tuttavia, sua moglie non è intenzionata ad accettare le sue scuse.

Matrimonio in vista in Una Vita: Felipe chiede a Dori di sposarlo

Felipe organizza un incontro con tutti gli amici a casa sua. Approfittando della situazione, propone a Dori di sposarlo. L'infermiera, d'altro canto, accetta. Nel frattempo, Bellita pensa ad un piano per far riavvicinare Ignacio e Alodia.

Riesce a creare l'occasione perfetta per far sì che i due coniugi restino finalmente soli, in modo da poter chiarire l'intera vicenda.

Intanto, Genoveva ha un malore e si sente indisposta. Pertanto Gabriela inizia a prendersi cura di lei. Quando la sua condizione non migliora, Marcelo le propone di rivolgersi ad un altro medico per avere un ulteriore parere. Purtroppo, però, sua figlia la convince a non farlo.

Infine, tra le strade di Acacias arriva un uomo misterioso: Aurelio Quesada. Quest'ultimo è tornato perché è fortemente intenzionato a vendicarsi, una volta per tutte, nei confronti di Genoveva, uccidendola.