Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5 da lunedì 11 a domenica 17 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, David vorrà lasciare Acacias 38 perché Valeria rifiuterà di baciarlo. Intanto, Aurelio proverà ad abusare di Valeria, ma David prontamente interverrà e salverà la ragazza.

Poco dopo, Genoveva andrà da Valeria e gli dirà che Quesada non la toccherà più e che lei ritroverà suo marito Rodrigo. Poi però la dark lady di Acacias 38 dirà a David che dovrà lasciare al più presto il paesino spagnolo perché è a rischio la sua vita.

Allora l'uomo deciderà di scappare via però vorrà farlo insieme a Valeria. Quest'ultima accetterà e i due si baceranno appassionatamente.

David vorrà lasciare Acacias 38

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Valeria rifiuterà il bacio di David. Quest'ultimo soffrirà tantissimo e vorrebbe lasciare Acacias 38.

Nel frattempo, Genoveva rivelerà a Valerio che suo marito in realtà non sa dove si trova Rodrigo. La giovane allora vorrà parlare con Quesada per scoprire tutta la verità.

Successivamente, Lolita si preparerà per la visita di suo figlio Moncho. Allo stesso tempo, però, Ramón non vorrà rivedere suo nipote perché gli ricorda troppo Antonito.

Aurelio vorrà abusare di Valeria, ma David lo fermerà

Poco dopo, David impedirà ad Aurelio di abusare di Valeria, ma lei se la prenderà con entrambi. Nel mentre, Marcelo guarirà le ferite di Aurelio che dovrà continuare a sopportare le provocazioni di Genoveva.

Intanto, David chiederà scusa a Valeria, ma lei sarà delusa dal suo comportamento, anche se poi lo ringrazierà per il suo intervento.

Poi ad un certo punto a casa di Valeria arriverà Salmeron.

Successivamente, Felipe informerà Dori che ha deciso di ridurre gradualmente le sue medicine fino al punto di eliminarle del tutto. Invece, Ramon non riuscirà a salutare suo nipote però gli lascerà un regalo e andrà via.

Dove rivedere le puntate di Una vita

Infine, Genoveva assicurerà a Valeria che Aurelio non le farà più del male e si impegnerà lei stessa a ritrovare Rodrigo.

Subito dopo, Salmeron dirà a David che è in pericolo di vita e dovrà subito andare via da Acacias 38. L'uomo allora proporrà a Valeria di scappare via insieme. La donna accetterà e i due alla fine si baceranno appassionatamente.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti coinvolti nelle trame di questa settimana. Intanto, per rivedere gli appuntamenti precedenti, basterà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.