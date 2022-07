L'Isola dei Famosi 2022 si è conclusa da qualche settimana e Carmen Di Pietro continua a cavalcare l'onda mediatica. In una recente intervista, la donna ha rilasciato nuove rivelazioni in merito alla sua esperienza sull'Isola insieme a suo figlio Alessandro ma, quello che più ha lasciato stupiti i fans della donna, sono state alcune sue dichiarazioni riguardanti l'amore, e l'appello a Maria De Filippi, per farla partecipare al dating show, Uomini e donne

Carmen rivolge un appello a Maria

Carmen Di Pietro nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé, dopo un appello a Maria De Filippi.

La donna, intervistata dal portale Superguidatv, ha dichiarato: "Andrei a Uomini e Donne per cercare l'amore ovviamente, lo farei subito. Facciamo questo appello a Maria De Filippi. Seguo sempre la trasmissione, ogni pomeriggio, mi piace tanto. Luca Daffrè non è il mio prototipo di uomo, a me piacciono quelli con un po' di pancetta e non quelli tutti palestrati. Al momento però sono single, non sono fidanzata. Se qualcuno sa dirmi dove stanno gli uomini, io li vado a cercare". Non è da escludere dunque che, se Maria in futuro avesse in mente di formare un cast di Uomini e Donne versione Vip, Carmen potrebbe essere tra le candidate ideali di questo nuovo format.

Le parole della Di Pietro in merito alla sua avventura sull'Isola

Carmen ha poi parlato della sua avventura all'Isola dei Famosi 2022, dichiarando di aver accettato di rifare l’Isola solo perchè le hanno proposto di farla insieme al suo amato figlio Alessandro, il quale si è sin da subito dimostrato propenso e felice di fare questa esperienza.

Tuttavia Carmen ha ribadito più volte di non pensava di resistere fino alla fine, sia per la sofferenza causata alla fame, e sia perchè pensava di essere nominata sin da subito da tutti quanti e quindi di essere mandata a casa al più presto. La showgirl ha ammesso che durante la sua prima esperienza ha pianto molte volte, perché non c’era nessuno disposto a consolarla, mentre invece questa volta aveva al suo fianco il figlio Alessandro, il quale sapeva darle molta forza.

Carmen ha poi parlato del ritiro di suo figlio e a tal proposito ha detto: “Quando lui è andato via, mi disse che dovevo continuare e non dovevo abbandonare il gioco. Era come se lui mi avesse dato un ordine di continuare il gioco e per questo ho avuto la sua forza anche quando lui non era più lì con me sull’Isola”. Infine la Di Pietro ha anche parlato della sua figlia Carmelina, rivelando che se un giorno le venisse chiesto di fare una terza isola in compagnia di sua figlia, lei potrebbe accettare di ritornare in Honduras nelle vesti di naufraga, per una terza volta.