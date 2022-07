Nuovi ricatti e inganni saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, in programma nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame spagnole della soap opera segnalano che Aurelio Quesada farà una spiazzante richiesta a Ramon Palacios (Juanma Navas). Il messicano, infatti, chiederà al suocero di Lolita (Rebeca Alemany) di uccidere David Exposito dopo averlo ricattato.

Una vita: Fidel e Ramon fondano un'organizzazione contro gli anarchici

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate annunciano che inizieranno i guai per Ramon.

Tutto inizierà quando Aurelio farà la conoscenza di Fidel (Alejandro Siguenza) in occasione del debutto del primo laboratorio chimico. Il poliziotto, a questo punto, informerà il messicano di conoscere bene il vecchio quartiere, in quanto amico di Ramon e conoscente di Lolita.

Così Quesada deciderà di indagare sulla natura del legame sorto tra Soria e Palacios senior. A tal proposito, l'antagonista scoprirà che i due uomini hanno fondato un'organizzazione contro gli anarchici. Inoltre, l'uomo avrà la certezza che Fidel e Ramon sono coinvolti nella morte di Fausto, ossia l'attentatore anarchico che aveva dato alle fiamme Acacias 38 cinque anni prima.

Aurelio vuole liberarsi per sempre del falso marito di Valeria

Nelle prossime puntate, già andate in onda in Spagna, Aurelio apparirà molto entusiasta di tale scoperta, tanto da confidare alla moglie di avere intenzione di usare il loro segreto fuorilegge per liberarsi per sempre di David.

Inizialmente Genoveva non capirà bene il piano del messicano, che invece apparirà sicuro di non finire nella lista dei sospetti per il decesso del falso marito di Valeria.

Pertanto Quesada deciderà di incontrare Palacios senior e gli dirà di aver scoperto che cosa fanno lui e Fidel agli anarchici, inoltre gli proporrà una via di uscita se non vuole essere denunciato alle autorità insieme al suo complice.

Il messicano ordina a Palacios senior di uccidere David

In pratica, Aurelio proporrà al suocero di Lolita di utilizzare la sua illecita organizzazione per uccidere David, se non vuole che i crimini compiuti con Fidel vengano a galla.

L'uomo, a questo punto, cercherà di tirarsi indietro, visto i suoi rimorsi di coscienza per quello che ha già fatto, sebbene effettivamente sembri non avere grosse alternative all'esaudire tale richiesta.