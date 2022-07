L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023. Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi resta confermatissimo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, in quella stessa fascia oraria che attualmente è ad appannaggio delle soap.

Al centro delle dinamiche di U&D ci saranno le vicende dei nuovi protagonisti del trono classico ma anche quelle del trono over. Dame e cavalieri saranno pronti a rimettersi in gioco anche se, alcuni vecchi volti, potrebbero uscire di scena dallo show Mediaset.

Chi torna e chi rischia di uscire dal cast di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, in vista della prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023 non mancano i retroscena su quello che potrebbe succedere e su chi tornerà in studio per rimettersi in gioco.

Per quanto riguarda le vicende dei vari protagonisti del trono over, sarebbe in bilico la presenza di alcuni volti che fino a questo momento hanno preso parte al parterre senior.

È questo il caso di Biagio, il cavaliere napoletano che da un po' di tempo prende parte alla trasmissione di Maria De Filippi alla ricerca del suo "grande amore".

Fino ad oggi, però, la ricerca di Biagio non ha dato i frutti sperati e per tale motivo la sua presenza in studio potrebbe essere in bilico per la nuova stagione.

Gemma Galgani potrebbe uscire di scena da Uomini e donne

Tra i candidati del trono over che sarebbero in bilico per la nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023, spicca anche il nome della dama Catia, sorella della stilista Elisabetta Franchi.

Le trattative per il ritorno in studio a settembre potrebbero saltare anche per il cavaliere Fabio, così come non sarebbe certa al 100% la presenza in studio della dama torinese, Gemma Galgani.

Pur essendo uno dei volti storici della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, da un po' di tempo Gemma non è più costantemente al centro dell'attenzione dello show Mediaset.

Le sue vicende sentimentali sembrano aver annoiato e, secondo a quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, per la prossima annata potrebbe partecipare ad un numero ristretto di puntate.

Ida Platano verso il ritorno a Uomini e donne 2022/23

Tra coloro che torneranno in studio, invece, spiccherebbe il nome di Ida Platano, da molti considerata la vera erede di Gemma a Uomini e donne.

Le ultime puntate della passata stagione, complice il ritorno di fiamma tra Ida e il suo ex Riccardo, hanno registrato un vero e proprio boom di ascolti, motivo per il quale Isa Platano sarebbe riconfermata nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi, dove potrebbe continuare a cercare la sua anima gemella.