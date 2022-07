Come finisce Una vita? Le anticipazioni sulle ultime puntate di Acacias 38 sono davvero imperdibili. Protagonista assoluta Gabriela, la figlia di Genoveva tenuta nascosta per anni e che tornerà nel quartierino per portare a termine la sua vendetta. Nell'ultimo episodio, si tornerà a parlare anche della verità sulla morte di Cayetana, che in realtà non è mai avvenuta.

Genoveva, prima di morire, avrà un ultimo desiderio che potrebbe darle pace, ma non verrà esaudito. Felipe non avrà pietà della donna che tanto l'ha fatto soffrire, uccidendole la donna che amava e facendolo crollare in uno stato di disperazione senza fine.

Ma occhio, perché le sorprese non sono finite qui.

Una Vita, anticipazioni ultime puntate: Genoveva ha un segreto

Nelle prossime puntate della soap, Genoveva riceverà una chiamata che la getterà nel panico, tanto da tentare il suicidio. A salvarla in extremis sarà Ignacio, allertato dal buon Marcelo. Ma chi ha chiamato Salmeron? Gabriela, la figlia che ha abbandonato tanti anni fa e della quale nessuno conosce l'esistenza. La giovane donna, ormai diciottenne, arriverà ad Acacias per vendicarsi della madre, ma si presenterà come un lupo travestito da agnello.

Tutti i vicini si affezioneranno a lei, senza immaginare minimamente le sue intenzioni. Gabriela, trasferitasi a casa di Genoveva, fingerà di non avercela con lei ma, giorno dopo giorno, le somministrerà una piccola quantità di veleno.

Una Vita, Genoveva muore per mano di Aurelio

Ma non sarà Gabriela a uccidere Salmeron. Nei prossimi episodi di Una Vita, Rodrigo ucciderà Aurelio rinchiudendolo nella fabbrica di gas nervino. O almeno, questo è quello che crederà. Quesada infatti riuscirà a salvarsi e si presenterà davanti a sua moglie all'improvviso.

Aurelio sparerà a Genoveva, che avrà poche ore di vita.

Tuttavia, prima di morire, avrà un ultimo desiderio, ovvero ottenere il perdono di Felipe, l'unico uomo che abbia davvero amato. Alvarez Hermoso verrà messo al corrente di quanto sta accadendo ma, memore di tutte le angherie subite, non concederà il perdono a Genoveva, che morirà tra le braccia di Gabriela.

Cayetana è viva, finale di Una Vita

Dopo la morte di Genoveva, Gabriela si recherà nello studio e chiamerà una persona a lei molto cara: si tratta di Cayetana, che si scoprirà essere la sua complice, pronta a tornare ad Acacias 38 per affacciarsi alla finestra del male. Dunque, Sorel Ruz non è morta nell'incendio di tanti anni fa come credevano tutti i vicini, ma è viva e vegeta.

Nel finale di Una Vita, Felipe si trasferirà in Svizzera con Dori, la donna che sposerà, e in terra straniera ritroverà Tano, che nel frattempo sarà un uomo e un medico di successo.