L'appuntamento con Sei Sorelle continua su Rai 1 e, le anticipazioni delle ultime puntate, rivelano che ci saranno un bel po' di nuovi colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Elisa che, nel finale di sempre della soap opera, proverà a compiere un gesto estremo.

Spazio poi alla "lotta" che vedrà protagonisti Diana e Salvador, i quali proveranno in tutti i modi a salvare e recuperare la gestione dei vigneti.

Salvador e Diana salvano i vigneti: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Nel dettaglio le anticipazioni delle ultime puntate di Sei sorelle, in onda prossimamente in prima visione assoluta Rai, rivelano che Salvador e Diana proveranno in tutti i modi a recuperare la gestione dei vigneti e come "ultima carta" decideranno di giocarsi il tutto per tutto con una partita a carte.

Le sorelle attenderanno con trepidazione il risultato finale e il responso sarà positivo: grazie alla vittoria, Salvador e Diana riusciranno a entrare di nuovo in possesso dei vigneti e dei permessi per la gestione.

Spazio anche alle vicende di Marina, che in questo finale di sempre della soap opera spagnola di Rai 1 andrà incontro a un fatale e crudele destino.

Marina viene uccisa: anticipazioni Sei Sorelle finale di sempre

Le anticipazioni delle ultime puntate di Sei Sorelle rivelano che Julio, dopo aver messo nei guai il marito di una delle sorelle Silva, deciderà di farsi giustizia e arriverà a uccidere Marina con un coltello.

In questo modo, quindi, metterà la parola fine all'esistenza della donna, che tuttavia non sarà "dispiaciuta", consapevole del fatto che Candida non le avrebbe dato la possibilità di sfuggire dal suo triste destino.

"Nessuno potrà farmi più male di quanto io abbia sofferto questa volta" dichiarerà Marina poco prima di morire.

Elisa tenta il suicidio nel finale: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Ma non è finita qui, perché gli spoiler legati alle ultime puntate di sempre della soap opera Sei Sorelle, in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Elisa, la quale arriverà a compiere un gesto estremo e disperato.

Dopo aver realizzato che non potrà ricostruirsi una vita al fianco di Gonzalo, ecco che Elisa deciderà di tentare il suicidio e togliersi la vita definitivamente.

Fortunatamente, però, il gesto folle della donna non andrà a buon fine, e tutto si risolverà solo con un grande e terribile spavento.

Insomma un finale che si preannuncia denso di colpi di scena per tutti gli appassionati della soap opera iberica che, in queste prime settimane di programmazione su Rai 1, ha registrato una media di circa un milione di spettatori al giorno.