Armando Incarnato continua a tenere banco sul web anche adesso che si sono spenti i riflettori su Uomini e donne per la consueta pausa estiva.

Il cavaliere napoletano del trono over, sta spopolando in rete per dei video fatti dai fan del programma di Maria De Filippi, i quali hanno scelto di raccogliere una carrellata di look stravaganti mostrati in questa ultima edizione da Armando.

Tali video sono diventati popolari in rete e sui social, al punto che lo stesso Armando ha scelto di replicare e lo ha fatto dimostrando di non essere proprio felicissimo.

I look di Armando a Uomini e donne spopolano sul web

Nel dettaglio, durante l'ultima stagione trascorsa nello studio di Uomini e donne, Armando ha "spiazzato" i fan della trasmissione di Maria De Filippi, mostrandosi sempre con dei look completamente diversi.

Il cavaliere napoletano ha letteralmente osato e spesse volte si è ritrovato anche al centro di polemiche social proprio per le sue acconciature ritenute un po' troppo eccessive.

Adesso che si sono spenti i riflettori sulla trasmissione di Canale 5 per la consueta pausa estiva, ecco che alcuni fan hanno scelto di fare un "best of" dei look di Armando, montando un video dove sono raccolte le migliori acconciature mostrate dal cavaliere napoletano nello studio di Uomini e donne.

Lo sfogo di Armando Incarnato che sbotta contro il web

Tali video hanno letteralmente spopolato in rete e sono stati visti dallo stesso Armando che, in queste ultime ore, ha sbottato sui social, dimostrando di fatto di non aver fatto i salti di gioia per tali filmati.

E così, il cavaliere napoletano protagonista del trono over, ha scelto di replicare e di rispondere per le rime a coloro che si divertono a "prenderlo in giro" sui social per i suoi look mostrati a Uomini e donne.

"Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambi look, ma non hanno capito che sono io che li prendo per il c...", ha sbottato Armando nel suo messaggio sfogo pubblicato su Instagram.

'Mi piace mandarvi al manicomio' , sentenzia Armando di Uomini e donne contro i detrattori

"Quando capirete chi sono e come sono sarete diventati vecchi!

E come mi piace mandarvi al manicomio", ha aggiunto ancora Armando.

"Fanne un altro di post e domani mi monto l'extension", ha chiosato ancora il protagonista di Uomini e donne trono over, che dal prossimo settembre dovrebbe tornare ad occupare la sua sedia nello studio della trasmissione di Marai De Filippi.

Armando, infatti, sarebbe confermato tra i protagonisti del parterre over, pronto a rimettersi in gioco con la speranza di incontrare per davvero l'anima gemella con cui lasciare la trasmissione Mediaset.