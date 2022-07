Armando Incarnato torna a spopolare sui social anche adesso che Uomini e donne non è in onda su Canale 5 per la pausa estiva.

Il celebre cavaliere del trono over, in queste ore è tornato a monopolizzare l'attenzione del web, grazie ad un video realizzato da alcuni spettatori della trasmissione di Maria De Filippi, che racchiude al suo interno tutte le acconciature mostrate da Armando durante l'ultima edizione.

Il video delle acconciature di Armando Incarnato spopola sul web

Nel dettaglio, durante l'ultima stagione di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, Armando si è divertito a mostrarsi con dei look sempre diversi.

Il cavaliere napoletano si è mostrato con tutta una serie di acconciature che non sono mai passate inosservate agli occhi dei telespettatori e fan social che seguivano il programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

E, tali acconciature mostrate da Armando Incarnato in tv, adesso sono state racchiuse in un unico filmato che sta spopolando in rete e sui social.

La maggior parte dei commenti sono decisamente ironici e in tanti si divertono a prendere in giro il cavaliere napoletano di Uomini e donne per la sua "stravaganza" e per aver osato così tanto con queste acconciature mostrate a Uomini e donne.

I fan prendono in giro Armando per le sue acconciature (Video)

"È pazzesco come riesce a stare male con tutte le acconciature", ha scritto un telespettatore del programma di Maria De Filippi commentando questo "best of" dei look di Armando.

"Mi sento poco bene", ha commentato ancora un altro fan social che si è così divertito a "prendersi gioco" del celebre protagonista di Uomini e donne, ancora alla ricerca del grande amore della sua vita.

L'ultima edizione del programma, nonostante i numerosi look sfoggiati, non è stata delle migliori per Armando dal punto di vista sentimentale.

Il cavaliere napoletano non è riuscito ad incontrare la sua "anima gemella" e il percorso si è concluso con un nulla di fatto che potrebbe farlo tornare in scena anche nella prossima edizione del programma dei sentimenti di Canale 5.

Da settembre riparte Uomini e donne su Canale 5: Armando verso la riconferma

Da metà settembre, infatti, ripartirà l'appuntamento del pomeriggio con Uomini e donne: il talk show è stato confermato nel palinsesto della stagione televisiva 2022/2023.

E, tra coloro che dovrebbero rimettere piede nello studio della trasmissione di Canale 5, spicca proprio il nome del cavaliere Armando.

Per lui, così come per la dama Ida Platano, la riconferma sarebbe a dir poco scontata, dato che entrambi riescono a tenere alta l'attenzione del pubblico con le loro tormentate vicende sentimentali.