Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Lorenzo Sarcinelli (Patrizio), Patrizio Rispo (Raffaele) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 luglio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni di Raffaele, sulla decisione di Nunzio di partire con Chiara, sulla crisi matrimoniale di Viola e Nicotera, sull'aggressione subita da Tregara e sul confronto fra Marina e Ferri.

Raffaele si confida con la famiglia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Raffaele ed Eugenio si renderanno protagonisti di un teso confronto in cui quest'ultimo ne uscirà senza parole. Dopo aver raccontato tutta la verità, il portiere si lascerà prendere dalla paura e dallo sconforto che lo porteranno a discutere con i suoi famigliari. Susanna darà inizio al suo tirocinio in procura, avendo in questo modo la possibilità di parlare con Nicotera. Lara proseguirà il piano ideato per non lasciare intendere a Ferri che la sua gravidanza non è delle più rosee. Alberto ammetterà di avere intuito chi sia il pentito che sta collaborando con Nicotera. La vita di quest'ultimo, sarà peggiorata dai suoi problemi matrimoniali con Viola, sempre più fredda e distante da lui.

Rossella aiuta Riccardo

Nunzio sarà sempre più deciso a voler lasciare l'Italia insieme a Chiara. Per questo motivo, inizierà ad istruire Samuel su come gestire il Vulcano da solo. Quest'ultimo si renderà conto che l'amico nasconde qualcosa e gli chiederà spiegazioni. Non riuscendo più a far fronte alle richieste di lavoro, Riccardo chiederà aiuto a Rossella, permettendole di scoprire un lato molto irritante di lui.

Clara deciderà di mettere in pratica ciò che ha deciso di fare nel suo rapporto con il padre. Le peggiori paure di Raffaele diventeranno realtà quando Lello Valsano farà aggredire violentemente Tregara in carcere per vendetta. Nicotera lo verrà a sapere e si lascerà prendere dall'ansia e dallo sconforto. Marina sembrerà aver superato tutte le sue preoccupazioni, anche se una novità potrebbe metterla nuovamente in difficoltà.

Più tardi, Ferri la raggiungerà a Procida dove si dichiareranno l'uno all'altra. Lara si metterà alla ricerca di Ferri, intuendo alla fine dove potrebbe essere. Clara e Alberto si prepareranno a vivere nuovi momenti di crisi e disperazione. Dopo essersi convinta di essere antipatica a Serena ed Angela, Mariella metterà in pratica un'idea che finirà per creare un piccolo disastro.