Gianni Sperti preso in giro sul web per i vari look mostrati nel corso delle ultime stagioni a Uomini e donne. Il celebre opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi continua ad essere al centro dell'attenzione anche in questo periodo che sono spenti i riflettori sul dating show, in pausa per l'estate.

Alcuni fan, infatti, si sono divertiti a realizzare un "mix" dei vari look di Gianni Sperti e nel giro di poco tempo, il video è diventato virale sulle varie piattaforme social.

L'opinionista Gianni Sperti preso in giro per i cambi look a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime stagioni di Uomini e donne, Gianni Sperti si è divertito a mostrarsi con look quasi sempre molto differenti l'uno dall'altro.

Tale carrellata ha permesso ai fan della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di realizzare un vero e proprio filmato ironico e divertente, in cui sono stati messi insieme i vari look mostrati dall'opinionista di Uomini e donne

Si va da taglio rasato, con il quale Sperti è stato paragonato all'ex Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, fino al taglio con frangetta, dove in questo caso è stato paragonato alla pop-star Rihanna.

Il video dei vari cambi look di Gianni Sperti a U&D

Non è la prima volta che i fan della trasmissione Mediaset, al momento sospesa per la pausa estiva, si divertono a realizzare filmati del genere.

La stessa cosa era successa, un po' di settimane fa, con Armando Incarnato, il celebre cavaliere del trono over, anche lui preso in giro per i vari cambi look mostrati in trasmissione nel corso dell'ultima stagione di messa in onda.

In attesa di scoprire se Gianni Sperti mostrerà apprezzamento per il video ironico realizzato dai fan del programma di Maria De Filippi, cresce l'attesa per la messa in onda della nuova edizione in tv.

Da settembre il ritorno di Uomini e donne su Canale 5

Dal prossimo settembre, infatti, si riaccenderanno i riflettori su Uomini e donne: la trasmissione dei sentimenti tornerà in onda regolarmente su Canale 5, nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, prendendo così il posto delle soap Un altro domani e Terra Amara, che attualmente sono in onda in prima visione assoluta.

Cosa succederà in questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi? Per quanto riguarda il trono over potrebbero esserci degli importanti cambiamenti.

Da un po' di tempo, infatti, si vocifera che la trasmissione potrebbe subire una sorta di restyling e diversi volti potrebbero essere "fatti fuori" dallo show.

Tra quelli in bilico, al momento, spiccherebbe il nome di Biagio Di Maro ma anche quello della dama torinese Gemma Galgani, che potrebbe uscire di scena a dicembre.