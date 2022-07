Come finisce Una vita? Le anticipazioni dell'ultima stagione della soap opera promettono puntate dense di novità, che cambieranno per sempre le dinamiche del quartierino di Acacias 38. Ramon e Lolita decideranno di fare la grande svolta andando a Cabrahigo, dove si trova Moncho, ormai giovanotto.

Felipe, dopo anni vissuti nella completa disperazione, riuscirà a trovare una via d'uscita grazie a Dori, anche se molto presto scoprirà di essere stato ingannato. La sua reazione non sarà affatto all'acqua di rose, ma dovrà fare i conti con i suoi sentimenti.

Ci sarà anche una graditissima sorpresa per gli affezionati della soap in onda su Canale 5 da oltre dieci anni, con un ritorno che scalderà i cuori.

Di seguito, le trame degli episodi finali di Una Vita.

Anticipazioni ultime puntate Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38

Negli episodi finali della soap, ci sarà la fine della tanto temuta Salmeron, che nemmeno in punto di morte riceverà il perdono di Felipe. Tra non molto, arriverà nel quartiere Gabriela: come svelano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva abbandonò sua figlia per l'ambizione (Video).

Convinta di essere stata perdonata da Gabriela, Genoveva si fiderà ciecamente di lei, un errore che le costerà la vita. Si scoprirà poi che la giovane altri non è che la complice di Cayetana, incredibilmente sopravvissuta all'incendio di tanti anni fa.

Ad allietare i vicini, ci sarà il ritorno di Leonor, che racconterà di essere molto felice di aver avuto tre gemelle.

Un matrimonio nel gran finale di Una Vita

Felipe si fiderà della sua infermiera e seguirà alla lettera le sue indicazioni. Ma tra loro non c'è solo un rapporto medico e paziente. Stando alle ultime anticipazioni di Una Vita, Felipe e Dori passano la notte insieme e si rendono conto di essere completamente innamorati.

L'avvocato scoprirà però che Dori lo ha ingannato, usandolo come cavia per un esperimento scientifico. Dopo un breve periodo di lontananza, capirà di non poter fare a meno di lei e le chiederà di diventare sua moglie.

Come finisce Una Vita: Ramon e Lolita salutano i vicini

Saranno solo un lontano ricordo le litigate tra Palacios e Casado.

Tutto cambierà dopo che nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon dice a Lolita che è come fosse sua figlia, dopo averla vista in condizioni disperate per la ripartenza di Moncho.

Dopo qualche tempo, Ramon e Lolita decideranno che è arrivato il momento di dare una svolta alle loro esistenze e così partiranno alla volta di Cabrahigo, dove li aspetta Moncho, ormai diventato grande. Palacios sarà molto felice di rivedere il nipote, che tanto gli ricorda il suo amato figlio Antonito, sempre nel suo cuore.