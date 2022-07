Gemma Galgani continua ad essere il volto simbolo di Uomini e donne. La storica dama del trono over, a distanza di un po' di anni dal suo arrivo all'interno dello show pomeridiano di Maria De Filippi, continua a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali.

Ma, in queste ultime ore, Gemma ha scelto di raccontarsi a cuore aperto e in una nuova intervista rilasciata al magazine diretto da Riccardo Signoretti, ha svelato il suo grande rimpianto: quello di non essere riuscita a diventare mamma.

L'avventura di Gemma a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso di Gemma a Uomini e donne è stato costellato da numerosi alti e bassi nel corso di questi anni: dopo la fine della sua relazione con Giorgio Manetti, la dama torinese ha provato a rimettersi in gioco, accettando di conoscere nuovi pretendenti ma l'esito finale non è stato dei migliori.

Il percorso di Gemma, infatti, non ha mai dato i risultati sperati e dopo circa un decennio, la dama torinese si ritrova ancora single e alla ricerca del suo principe azzurro.

In una recente intervista, però, la dama torinese ha scelto di aprire il suo cuore e lo ha fatto parlando liberamente di quello che per lei resta un grande rimpianto: non essere riuscita a diventare mamma.

'Mi manca essere diventata mamma', il rimpianto di Gemma

"Mi manca non essere diventata mamma", ha dichiarato il volto storico di Uomini e donne, aggiungendo che in questi anni non è mai successo perché avrebbe dovuto trovare prima l'uomo giusto.

"Avrei dovuto trovare l'uomo giusto con cui convivere per poter assicurare a mio figlio la presenza sia della sua mamma, sia del suo papà", ha dichiarato la dama torinese.

"Oggi però non voglio un marito-figlio!", ha chiosato Gemma Galgani che non smette di essere alla ricerca di una persona con la quale poter trascorrere il resto della sua vita.

"Non ho mai avuto grandi pretese e non mi aspetto il principe azzurro, ma credo di meritarmi un batticuore", ha confessato la dama del trono over, nemica giurata dell'opinionista Tina Cipollari.

Durante la prossima stagione, Gemma potrebbe uscire di scena da Uomini e donne

Intanto, però, in vista della prossima edizione di Uomini e donne, si vocifera che Gemma Galgani potrebbe uscire di scena dal cast dello show di Maria De Filippi.

Entro il mese di dicembre, il pubblico potrebbe assistere all'addio della dama torinese dal cast del dating show di Canale 5.

Tuttavia, Gemma non dovrebbe sparire del tutto dal piccolo schermo, dato che per lei potrebbero aprirsi le porte di un nuovo reality show. Trattasi de La Talpa 4, il fortunato reality che sarà riproposto in primavera su Canale 5 e verrà prodotto e curato proprio da Maria De Filippi.