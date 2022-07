Giorgio Manetti spara a zero su Uomini e donne. L'ex cavaliere della trasmissione Mediaset, protagonista per diverso tempo di una tormentata storia d'amore con la dama storica Gemma Galgani, torna a parlare del programma e non risparmia delle dure frecciatine nei confronti dello show.

A distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dalla trasmissione, ecco che Giorgio ritiene che il programma sia caduto "in basso" e sulla sua ex Gemma, non ha dubbi sul fatto che la sua presenza faccia comodo alla padrona di casa dello show Mediaset.

La tormentata storia d'amore tra Gemma e Giorgio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Giorgio Manetti è stato per diverso tempo uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e donne. Il celebre "gabbiano" fiorentino per diversi anni ha tenuto banco al centro delle dinamiche dello show per la sua chiacchieratissima storia d'amore con la dama Gemma Galgani.

I due sembravano vicini ad un addio, pronti a vivere insieme la loro favola d'amore lontani dai riflettori, ma alla fine qualcosa andò storto.

Gemma scelse di troncare la relazione con Giorgio, salvo poi avere un ripensamento: ormai, però, era troppo tardi e il cavaliere fiorentino dopo una serie di nuove conoscenze nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, scelse di andare via definitivamente.

Giorgio Manetti spara a zero su Uomini e donne

Gemma, invece, continua ad essere uno dei volti di punta di Uomini e donne: a distanza ormai di oltre un decennio dal suo arrivo nello show Mediaset, la dama torinese non ha ancora trovato la sua anima gemella, ma sembra non volersi arrendere in nessun modo.

E, le critiche da parte di Giorgio Manetti non sono tardate ad arrivare, al punto che l'ex volto del trono over, ha sparato a zero contro la trasmissione del pomeriggio di Canale 5, leader indiscussa degli ascolti.

"Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso. In fondo Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura, ma di puro intrattenimento. Oggi mi capita di vedere al massimo una mezz'ora di puntata, perché purtroppo non c'è sostanza", ha sentenziato Giorgio Manetti contro la trasmissione di Canale 5.

'Gemma non uscirà mai da Uomini e donne', sentenzia il suo ex Giorgio Manetti

Tra i presenti in studio, Giorgio ha salvato soltanto Maria De Filippi e Tina Cipollari, che considera la vera "anima" della trasmissione.

"Per quello che riguarda Gemma, io non credo che uscirà mai da Uomini e donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma", ha sentenziato Giorgio Manetti convinto del fatto che la sua ex non andrà mai via dalla trasmissione Mediaset.