Uomini e donne riparte da metà settembre con la nuova edizione 2022/2023. I retroscena e le indiscrezioni su quello che succederà non mancano e, per quanto riguarda le vicende del trono over, potrebbero esserci delle novità importanti.

Al centro dell'attenzione e delle dinamiche continua a esserci la dama torinese Gemma Galgani che, nel corso dell'ultima edizione, sembra aver perso l'appeal di un tempo e potrebbe anche uscire di scena definitivamente dal cast dello show di Maria De Filippi.

Retroscena Uomini e donne autunno 2022: Gemma Galgani verso l'addio

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne è confermata nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset: dal prossimo autunno saranno ancora i tronisti e i protagonisti del trono over a tener compagnia al pubblico del primo pomeriggio, con le loro tormentate vicende sentimentali.

I colpi di scena non mancheranno e, stando ai retroscena riportati dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, uno di questi potrebbe avere a che fare con l'addio di Gemma Galgani. La storica dama torinese del trono over, da un po' di tempo sembra aver perso il suo "fascino" sul pubblico, complici anche le numerose storie d'amore finite male.

Gemma potrebbe uscire di scena da U&D per il GF Vip 7

Si vocifera, quindi, che Gemma potrebbe prendere parte solo alle puntate iniziali della prossima stagione di Uomini e donne, dopodiché sarebbe in lizza per uscire di scena dallo show.

La dama torinese, però, non resterebbe "a secco" di televisione, dato che per lei potrebbero aprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip 7.

Il debutto di Uomini e donne Vip: lo show potrebbe andare in onda nel 2023

Ma non è finita qui, perché sembrerebbe che nel corso della prossima stagione televisiva, Maria De Filippi abbia anche intenzione di sperimentare la tanto chiacchierata versione di Uomini e donne Vip. Di questo programma si è parlato in diverse occasioni ma, fino a questo momento, non è mai stato realizzato per davvero.

A quanto pare, però, l'occasione giusta potrebbe essere il prossimo anno: nel 2023, quindi, dei personaggi famosi potrebbero mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Resta da capire, invece, quale sarà il futuro di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni prodotto dalla conduttrice di Uomini e donne, che quest'anno è stato cancellato dal palinsesto estivo di Canale 5, malgrado gli ottimi ascolti registrati nel corso delle otto edizioni. Tornerà nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset oppure no? Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, non ha escluso che il programma possa tornare in futuro.