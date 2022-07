La coppia composta da Matteo e Valeria, una delle ultime nate a Uomini e donne, sarebbe già scoppiata. Le ultime indiscrezioni sui giovani protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che le cose tra i due non avrebbero funzionato e che, da un po' di settimane, non starebbero più insieme.

Sebbene manchi ancora la conferma ufficiale, in queste ore è intervenuta anche Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, la quale ha fatto chiarezza rispondendo alle domande di coloro che sostengono che stia "gioendo" per queste ultime notizie sull'ex tronista ligure di U&D.

Si parla già di rottura tra Matteo e Valeria dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne, Matteo e Valeria hanno scelto di prendere in mano le redini della loro relazione e in un primo momento tutto sembrava procedere nel verso giusto.

I due si sono concessi diversi weekend insieme e più volte hanno postato scatti anche insieme all'altra coppia nata quest'anno nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, quella composta da Luca e Soraia.

Eppure, da un po' di giorni, Matteo e Valeria hanno fatto perdere le loro tracce sui social. Lui è partito in viaggio con la famiglia e da quel giorno non sono comparse più "dediche d'amore" social per la sua fidanzata.

La coppia nata a U&D sarebbe già 'scoppiata'

Matteo e Valeria si sono chiusi in un religioso e rigoroso silenzio e, secondo i retroscena riportati in rete anche da Deianira Marzano, tra i due sarebbe già finita.

Addirittura si vocifera che i due starebbero aspettando solo il momento giusto per dare l'annuncio ufficiale su Instagram e quindi comunicare ai loro tantissimi fan e sostenitori social di essere già "scoppiati" come coppia.

In attesa di scoprire se sarà davvero così, in queste ore è intervenuta anche Federica Aversano, l'ex pretendente di Matteo Ranieri, che è statat scartata al rush finale durante la scelta.

La reazione di Federica Aversano sulla presunta crisi tra Matteo e Valeria

Federica, dopo il rifiuto da parte di Matteo Ranieri, non ha mai risparmiato delle frecciatine nei confronti del ragazzo anche se, a distanza di tempo, sembra aver sotterrato "l'ascia da guerra".

Rispondendo alle domande dei fan social, qualcuno le ha chiesto se stesse facendo i "salti di gioia" per le ultime notizie che trapelano in rete, riferendosi proprio al presunto addio tra Matteo e Valeria.

Immediata la reazione dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, la quale ha messo subito le cose in chiaro, precisando di non aver mai gioito per le "disgrazie" altrui.

"Falsissimo. Non ho mai gioito per i momenti difficili di altri. Anzi, mi dispiace" ha sottolineato a chiare lettere Federica Aversano.