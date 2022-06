Cosa sta succedendo tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone? Sono settimane che i fan della coppia nata a Uomini e Donne si chiedono quanto ci sia di vero dietro le insistenti voci di crisi che circolano sul web, le stesse che i diretti interessati non hanno smentito. L'ex tronista è partito con la famiglia per un viaggio che durerà oltre un mese e si è mostrato un po' freddo il giorno del compleanno della sua dolce metà: alcuni sono certi che la storia nata in tv sia già finita, ma che non venga ufficializzato per motivi contrattuali.

Aggiornamenti sui giovani protagonisti di Uomini e Donne

La storia d'amore tra Matteo e Valeria appare piuttosto insolita agli occhi di molti spettatori di Uomini e donne. A distanza di un paio di mesi dalla scelta in tv, i due ragazzi si sono visti pochissimo e non hanno dimostrato di avere un grande slancio l'uno verso l'altro.

A differenza di Veronica Rimondi e Matteo Farnea, che da quando si sono fidanzati sono inseparabili, Ranieri e Cardone sono già finiti più volte al centro del Gossip per una presunta quanto precoce crisi di coppia.

Il ligure, infatti, ultimamente ha trascorso più tempo con l'amico e collega Luca Salatino che con la compagna, verso la quale ha un atteggiamento pubblico abbastanza freddo e distaccato.

Neppure il giorno del compleanno della giovane, infatti, l'ex tronista si è esposto per farle dei dolci auguri: l'unico gesto che Matteo ha fatto nei confronti della ragazza il 18 giugno è mettere "like" al post Instagram che lei ha caricato per l'occasione.

I dubbi del pubblico di Uomini e Donne

Ad alimentare le chiacchiere sulla crisi che avrebbe colpito la neo coppia di Uomini e Donne è soprattutto il distacco col quale Matteo gestisce la sua relazione in pubblico.

Si contano sulle dita di una mano, ad esempio, i "mi piace" che il giovane mette alla fidanzata su Instagram: anzi, pare che i "like" di Ranieri appaiano soltanto dopo che qualche fan gli fa notare la stranezza del suo comportamento.

Sul profilo dell'ex tronista, infatti, più facile trovare post o storie dedicate all'amico Luca che alla compagna Valeria e secondo tanti questo non è normale, soprattutto se si parla di una relazione nata da pochi mesi.

Il ligure, inoltre, qualche giorno fa è partito con i parenti per un viaggio in camper che durerà un bel po'. In questa trasferta inglese non è inclusa Cardone, che infatti è rimasta a casa a festeggiare il compleanno con amici e familiari.

I sospetti sul tronista di Uomini e Donne

Da quando hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi sulla sua storia con Valeria, Matteo non si è ancora esposto per commentarle.

I fan si aspettavano che Ranieri ci mettesse la faccia per smentire le chiacchiere che stanno impazzando sul suo privato, ma fino a ora non è successo e questo non fa altro che alimentare i sospetti sulla sua relazione.

Tra coloro che non credono alla buonafede del ragazzo sta serpeggiando un gossip che sostiene che il rapporto con Cardone sarebbe già finito (o addirittura mai realmente iniziato), ma che nessuno lo dica nel rispetto di contratti di lavoro firmati dopo la scelta.

Neppure la corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sul suo legame sentimentale o sul perché non è partita con il compagno alla volta dell'Inghilterra.

Matteo, dunque, è nell'occhio del ciclone e ci è tornato dopo le tante voci che sono circolate sul suo passato in coppia con Sophie Codegoni. Anche al tempo, infatti, si diceva che il giovane non avesse una reale intenzione di legarsi a qualcuno, cosa che poi ha confermato anche la 19enne quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip.