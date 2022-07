Nelle prossime puntate di Terra Amara la sete di vendetta di Demir, nei confronti di Yilmaz, potrebbe causare la morte di Züleyha. Ebbene sì, la ragazza, insieme a Müjgan, si ritroverà a prendere l'auto dell'ex fidanzato, che verrà manomessa proprio da uno scagnozzo di Demir. Le due avranno un brutto incidente e si ritroveranno a combattere tra la vita e la morte.

Le vicende nella provincia di Çukurova

La provincia di Çukurova sarà sempre testimone delle vicende vissute dalla famiglia Yaman e non solo. Yilmaz verrà rilasciato dal carcere, dopo essere stato arrestato per aver sparato a un uomo.

Tutto questo accadrà mentre gli abitanti di Adana verranno a sapere che Züleyha e Yilmaz in realtà erano fidanzati, e che il matrimonio tra la ragazza e Demir è una farsa.

Ovviamente Hünkar cercherà di sgonfiare lo scandalo, dicendo alla stampa che Züleyha ha lasciato Yilmaz in quanto innamorata di Demir. La ragazza non sarò d'accordo, ma dovrà obbedire alla suocera, sennò potrebbe rischiare di non vedere più suo figlio.

L'incidente di Züleyha e Müjgan

Intanto la seta di vendetta di Demir nei confronti di Yilmaz continuerà a essere predominante nelle prossime puntate di Terra Amara. Vorrà farlo fuori e basta, così deciderà di ingaggiare un uomo per manomettere i freni dell'auto di Yilmaz. Tuttavia il piano non andrà come sperato.

In quella giornata, infatti, saranno Züleyha e Müjgan a prendere la macchina di Yiilmaz. Le due donne saranno dirette verso Ankara, ma durante il viaggio si renderanno che il veicolo a qualcosa che non va. Improvvisamente non riusciranno ad avere il controllo della macchina, così finiranno per schiantarsi contro un albero.

Yilmaz prova a salvare le due donne

Le condizioni di salute di Züleyha e Müjgan non saranno per niente buone. Infatti entrambe riporteranno gravi ferite e saranno in stato di incoscienza. Sarà Yilmaz a notare l'incidente ore dopo, mentre si troverà di passaggio proprio in quella strada, e rimarrà molto sorpreso quando scoprirà che le vittime di quel sinistro sono proprio le donne del suo cuore.

Si prodigherà a salvarle, portando un'ambulanza sul luogo dell'incidente e i sanitari decideranno di trasportare subito le due donne nell'ospedale di Çukurova.

Demir si sente in colpa: Züleyha potrebbe morire per colpa sua

Züleyha e Müjgan si ritroveranno nel nosocomio di Çukurova a combattere tra la vita e la morte. Demir verrà subito informato delle gravi condizioni di salute in cui si trova sua moglie e si sentirà profondamente in colpa quando si renderà conto che Zûleyha rischia di morire a causa della sua sete di vendetta.

Si precipiterà in ospedale e non farà altro che pregare, affinché la sua amata possa salvarsi e uscire da questo incubo. Fortunatamente tutto andrà per il meglio e le due ragazze riusciranno a riprendersi.