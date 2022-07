Gemma Galgani potrebbe sottoporsi a un nuovo intervento di chirurgia al naso e Tina sbotta. È questa l'ultima indiscrezione che riguarda la celebre dama torinese di Uomini e donne, che dal prossimo settembre tornerà a mettersi in gioco all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Un ritorno che si preannuncia già particolarmente atteso, dato che Gemma potrebbe presentarsi in studio con un "volto nuovo": questa volta, infatti, potrebbe finire sotto le mani del chirurgo per rifarsi il naso.

Una notizia che, nel momento in cui si è diffusa, ha subito "mandato in tilt" Tina Cipollari, la quale sui social non si è fatta problemi a stroncare la sua nemica.

Gemma Galgani potrebbe rifarsi il naso prima dell'inizio di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, secondo quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Gemma Galgani questa estate potrebbe tornare dal chirurgo estetico.

Dopo aver rifatto le labbra e il décolleté, questa volta la storica dama di Uomini e donne trono over potrebbe decidere di rifarsi il naso.

Il settimanale ha addirittura pubblicato un "prima e dopo" della dama, mostrando come potrebbe essere il nuovo volto di Gemma nel caso in cui dovesse sottoporsi per davvero a questo intervento di chirurgia estetica.

Tina Cipollari stronca ancora Gemma: 'Recati a Lourdes'

La notizia si è subito diffusa sui social e ovviamente non è mancato il commento di Tina Cipollari, che in queste ore ha lanciato l'ennesima frecciatina nei confronti della dama torinese, sua nemica giurata.

"Invece di continuare a sottoporsi a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest'anno recati direttamente a Lourdes" ha scritto l'opinionista di Uomini e donne, commentando la notizia del nuovo presunto intervento di chirurgia della dama torinese.

"Solo un miracolo potrebbe renderti bella" ha aggiunto ancora Tina Cipollari, che non si è fatta problemi a stroncare per l'ennesima volta Gemma Galgani.

Da settembre riparte Uomini e donne 2022/2023: Ida Platano verso la riconferma in studio

In attesa di scoprire se Gemma si sottoporrà o meno a questo intervento di chirurgia estetica nel corso delle prossime settimane, cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e donne, che andrà in onda da settembre e per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

Tra i confermati spiccherebbe il nome di Ida Platano, la dama siciliana sarebbe in pole position per rimettersi in gioco in studio dopo la fine della sua tormentata e chiacchieratissima relazione sentimentale con Riccardo Guarnieri.