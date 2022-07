Antonino Spinalbese probabilmente sarà uno dei prossimi concorrenti del GFVip 7. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, su Instagram, Belen Rodriguez non avrebbe affatto digerito la partecipazione dell'hair stylist al Reality Show. A tal proposito la showgirl sudamericana avrebbe messo in guardia Antonino su come comportarsi all'interno della casa di Cinecittà.

La versione dell'esperto di gossip

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez è stata protagonista di uno sfogo sui social in cui ha postato un suo scatto e nella didascalia ha scritto: "Bla bla bla".

Secondo l'esperto di Gossip, lo sfogo della 37enne non sarebbe avvenuto in modo casuale. Belen non avrebbe affatto gradito l'ingresso del suo ex al Grande Fratello Vip 7, per questo motivo avrebbe chiamato immediatamente Antoninio per dirgliene di tutti i colori. Il retroscena di Rosica riporta che Rodriguez avrebbe anche fatto delle proposte a Spinalbese per non accettare la partecipazione al reality show.

Belen lo avrebbe messo in guardia: "Se vai non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia". A questo punto la showgirl a settembre potrebbe anche decidere di inviare una diffida al suo ex o direttamente al programma in modo da non essere mai menzionata.

'Spinalbese pronto a prendere in giro l'Italia'

Le indiscrezioni di Rosica su Antonino Spinalbese non sono finite. Il diretto interessato ha sostenuto che l'hair stylist avrebbe ufficializzato la relazione con una delle tre sorelle Tordini: Giulia appartiene a una delle famiglie più importanti di Milano.

Dalla nuova love story, Spinalbese cercherebbe soprattutto visibilità: "La sua nuova fiamma sarà solo un punto d’inizio per uno che ha sempre puntato in alto, contro tutto e tutti".

A tal proposito Rosica, è convinto di una cosa: "Spinalbese è pronto a prendere in giro tutta l'Italia".

Signorini ha già portato un ex di Belen al reality show

Non è la prima volta che Alfonso Signorini punta su un ex di Belen Rodriguez. Nell'ultima edizione del reality show, Gianmaria Antinolfi è stato uno dei "vipponi" che ha varcato la porta rossa.

Tuttavia, tra Gianmaria e Spinalbese c'è una grandissima differenza: l'imprenditore campano ha avuto solo un breve flirt con la showgirl sudamericana mentre Antonino ha avuto una figlia da Belen. Antinolfi nella casa del GFVip 6 non ha mai menzionato la sua ex, se non nella clip di presentazione: Gianmaria era stato presentato come un latin lover e nel breve video erano state menzionate le sue ex fiamme più famose.