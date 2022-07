La soap opera Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni della puntata di lunedì 1° agosto confermano che la crisi tra Ornella e Raffaele sarà molto più grave del previsto. Il portiere di Palazzo Palladini proverà a sistemare la situazione, riservando alcune attenzioni in più alla moglie, ma presto capirà che questo non è il genere di situazione che possa risolversi con una semplice cenetta.

Importanti novità sono in arrivo per Giulia Poggi. Grazie a un "aiutino" di Bricca la donna infatti troverà un nuovo spasimante, anche se potrebbe non essere la persona che lei cercava.

Intanto Micaela farà una proposta a Niko, in occasione delle vacanze.

Una brutta situazione a casa Giordano

Gli strascichi delle bugie di Raffaele (Patrizio Rispo) si trascineranno pesantemente anche nelle prossime puntate di Un posto al sole. Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) si troveranno infatti a dover affrontare una tremenda crisi, ma Raf e Ornella (Marina Giulia Cavalli) non saranno di certo da meno. La dottoressa Bruni infatti proprio non riuscirà a perdonare al marito di aver scelto Elvira (Giusi Cataldo) come sua fidata confidente, preferendola a lei.

Le anticipazioni rivelano che Giordano riempirà la moglie di attenzioni e proverà ad affrontare la situazione con leggerezza per scogliere la tensione tra loro due.

A quanto pare però i tentativi dell'uomo non sortiranno l'effetto sperato, spingendolo a fare un ulteriore tentativo.

Upas, anticipazioni 1° agosto: Raf organizza una cenetta per Ornella

Raffaele è fiducioso di poter risolvere la sua crisi sentimentale senza troppe difficoltà, così andrà avanti con la sua strategia atta a minimizzare il problema.

L'uomo proverà a organizzare una cenetta romantica, convinto che questo sia il modo giusto per riconquistare la fiducia di sua moglie.

Le anticipazioni rivelano però che il portiere di Palazzo Palladini dovrà andare incontro ad una tremenda delusione. Ornella infatti non perdonerà all'uomo il suo legame con Elvira e non vedrà di buon occhio i tentativi di riconciliazione da parte del marito.

Un posto al sole: Peppe si mostra gentile con Giulia

Dopo l'incontro, non propriamente idilliaco avvenuto nella puntata 6000, Mastro Peppe (Federico Torre) e Giulia (Marina Tagliaferri) avranno modo di rincontrarsi al parco assiemi ai loro cani. Il capo operaio proverà ad essere gentile e cordiale con la donna, tuttavia Poggi sembrerà non essere entusiasta di questo corteggiamento e preferirà tenere l'uomo a debita distanza.

Nel frattempo Micaela (Gina Amarante) chiederà a Niko (Luca Turco) di tornare a Maratea.