Clio Zammatteo, celebre Make Up Artist di origini bellunesi, risponde alle numerose critiche ricevute sul suo essere madre, per aver portato in vacanza anche la babysitter dalle stories del suo profilo Instagram. Zammatteo scrive: "Da quando sono diventata mamma, mi sono resa conto che è uno dei temi sui quali alle altre madri piace di più discutere. Chi allatta è fantastica, chi non allatta è una madre di m...a. Chi ha la babysitter è una mamma di m...a, chi non ce l’ha è un’eroina. Piace proprio questa cosa. La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p...e a vicenda!"

Le critiche del web

Una valanga di opinioni non richieste mosse da molti utenti sui social, che accusano la mamma 39enne di Grace, 5 anni, e Joy, 2 (avute con il marito Claudio Midolo, ndr) di aver portato la tata in vacanza.

Tata che convive quotidianamente con la famiglia Zammatteo-Midolo, alla quale le due bambine sono legatissime.

Le invettive mosse sui social riguardano proprio la scelta di partire alla volta della Val di Fassa, in Trentino Alto Adige, con la babysitter Divine, apparsa anche nella serie TV "Clio Back Home", scegliendo una soluzione di facilità, delegando la gestione delle figlie ad una terza persona.

"L’ostentazione del privilegio", come l’hanno definita alcuni utenti, ha scatenato l'odio web, che hanno sottolineato quanto sia facile apparire sorridenti in foto e godersi la vacanza, quando il proprio potere economico faciliti l’accesso a degli aiuti che la maggior parte dei genitori non possono permettersi.

Nemmeno gli utenti di Twitter hanno risparmiato Zammatteo da commenti al vetriolo:

Ci portiamo la tata in vacanza= ho pessime capacità genitoriali e ho bisogno di qualcuno che stia appresso i miei figli* #cliomakeup #illogico #taolapurani — Athena (@Euridice2019) July 20, 2022

La risposta di Clio Make Up

Clio Make Up non ci sta, e dal suo profilo Instagram risponde: "Non è che le mie figlie sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata – si sfoga la 39enne veneta – mente io sono alla spa a girarmi i pollici.

Ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella“. Ma soprattutto vuole ribadire che: “Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi non mi sento una cattiva madre. Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora vi lascio questo, siete migliori di me"

Proprio nei giorni scorsi, l'accesissima polemica intorno al tema della maternità aveva investito una cara amica di Clio, Paola Turani, 34 anni, influencer e modella bergamasca, presa di mira a causa di uno sfogo nelle sue stories in cui lamentava la fatica dell'essere mamma. Non è la prima volta che Turani viene attaccata, era già successo nel 2020 quando si era sfogata dopo alcuni messaggi inopportuni ricevuti.