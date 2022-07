Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda ad agosto, rivelano che potrebbe esserci in arrivo un nuovo amore per Giulia Poggi. A dirla tutta la donna potrà effettivamente contare su un nuovo ammiratore ma, almeno inizialmente, non sembrerà entusiasta all'idea di portare avanti questa conoscenza. A corteggiare la donna sarà Mastro Peppe, il capo operaio che aveva diretto i lavori nelle cantinole di Palazzo Palladini. Tale personaggio riapparirà nel daily drama partenopeo in occasione della puntata 6.000.

Nel frattempo Raffaele cercherà di riavvicinarsi ad Ornella con una cena, ma presto si renderà conto che porre rimedio alla sua situazione sentimentale non sarà così semplice, mentre Micaela chiederà a Niko di tornare a Maratea.

Un posto al sole: torna Mastro Peppe

C'è grande attesa per la puntata speciale numero 6.000, che andrà in onda venerdì 29 luglio. La sinossi dell'episodio, che sta girando in rete, ha rivelato che la vera protagonista sarà Bricca. La tenera cagnolina, per l'occasione, farà sentire agli spettatori i suoi pensieri sui vari condomini di Palazzo Palladini. A prestare la voce all'animale sarà l'attrice Nunzia Schiano, ma questa non sarà l'unica sorpresa.

Nella puntata è previsto infatti anche il ritorno di Mastro Peppe (Federico Torre) e del suo cagnolone. Anche quest'ultimo avrà modo di "parlare" (avrà la voce di Luciano Nozzolillo, ndr), anzi saranno proprio i due animali a determinare l'incontro tra i loro padroni.

Un posto al sole, puntate di agosto: un nuovo corteggiatore per Giulia

La puntata 6.000 si concluderà quindi con questo incontro/scontro tra Giulia e mastro Peppe. I due si rivedranno in seguito, durante un nuovo incontro al parco con i loro cani. Le anticipazioni indicano che mastro Peppe sarà molto interessato ad approfondire la conoscenza con la donna, tuttavia la mamma di Niko e Angela non sembrerà molto ben predisposta nei suoi confronti e terrà quindi l'uomo a debita distanza.

Difficile capire se verrà proposta una nuova storia d'amore per Giulia. Va ricordato che l'ultima relazione di quest'ultima è stata solo "virtuale" ed è avvenuta con un uomo che si è poi rivelato essere un truffatore. I tempi in effetti, però, sarebbero maturi per far voltare pagina alla donna.

Un posto al sole, trame 1-5 agosto: Raffaele vuole riavvicinarsi ad Ornella

Raffaele (Patrizio Rispo) organizzerà una cenetta romantica per riappacificarsi con Ornella (Marina Giulia Cavalli). L'uomo però capirà che tale crisi non potrà essere risolta in un modo così semplice.

Micaela (Gina Amarante) chiederà a Niko (Luca Turco) di tornare a Maratea.