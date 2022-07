Negli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, alcuni dei protagonisti della soap partenopea andranno in trasferta a Procida. A tal proposito, Marina, che si troverà sull’isola campana, incontrerà Arnoux, che le proporrà di fare un giro in barca, ma lei non accetterà. Nel frattempo, anche Roberto arriverà sul posto e farà una dichiarazione d’amore alla sua ex moglie. Giordano, a quel punto, scapperà via, mentre Ferri la rincorrerà.

Un posto al sole, trame al 15 luglio: Marina va a Procida e incontra Arnoux

Dopo la fine del suo matrimonio con Fabrizio, Marina vorrà prendere una pausa dalla routine e vorrà dedicarsi a trovare un po’ di pace a Procida. Purtroppo, dopo avere visto terminare in modo burrascoso le nozze con Rosato, Giordano aveva pensato di essere in tempo a voltare pagina con Roberto Ferri ma, la gravidanza inaspettata di Lara Martinelli ha rovinato i suoi piani. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a venerdì 15 luglio rivelano che, a Procida, Marina incontrerà Arnoux.

Un posto al sole, puntate al 15 luglio: Marina riceve un invito da Arnoux, ma non lo accetta

Arnoux sarà un turista francese, giunto sull’isola campana per una vacanza e riuscirà a incuriosire Marina. L’ex moglie di Roberto Ferri, infatti, sarà affascinata dalle considerazioni dell’uomo, riguardo le iniziative dell’evento ‘Procida – Capitale della Cultura’.

Inoltre, il vacanziero tenterà di avere un appuntamento con Marina, chiedendo a Giordano di andare a fare un giro sulla sua barca. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, però, rivelano che l’ex signora Rosato non accetterà l'invito di Arnoux e si recherà su un belvedere. Una volta rimasta sola, l’imprenditrice inizierà a pensare a Roberto Ferri.

Un posto al sole, episodi al 15 luglio: Roberto raggiunge Marina e le dichiara il suo amore

Nel frattempo, anche Ferri penserà a Marina. Il papà di Filippo Sartori, infatti, sarà a Napoli e non riuscirà nemmeno a concentrarsi sul lavoro a causa della sua ex moglie. A tal proposito, Roberto lascerà il capoluogo campano, per raggiungere la sua amata a Procida. Una volta giunto in spiaggia, Ferri farà una dichiarazione d’amore alla ex consorte ma, a quel punto, Giordano scapperà via e Roberto la rincorrerà. Al momento, non è chiaro se per la coppia ci sarà il lieto fine. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se per i due ex ci sarà un ritorno di fiamma o se, entrambi, decideranno di voltare pagina con un nuovo amore.