Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 13 luglio ci saranno colpi di scena che riguarderanno le vicende legate al portiere di Palazzo Palladini. A tal proposito, Raffaele avrà timori per l'incolumità della sua famiglia visto che Lello Valsano darà sfogo alla sua natura criminale. Nel frattempo, Eugenio e Viola saranno sempre più distanti, mentre Clara prenderà una decisione sofferta riguardo Tregara. Rossella avrà problemi con Riccardo, mentre Samuel scoprirà le intenzioni di Nunzio.

Un posto al sole, anticipazioni 13 luglio: Raffaele è intimorito perché Lello Valsano dà sfogo alla sua natura criminale

Raffaele continuerà ad avere momenti di ansia e preoccupazione per l'incolumità dei suoi cari. In particolar modo, i dubbi riguardo le possibili ritorsioni dei camorristi nei confronti dei familiari di Giordano diventeranno realtà. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso in televisione nella serata del 13 luglio rivelano che Lello Valsano darà sfogo a tutta la sua natura criminale. Al momento, però, non è chiaro ancora cosa accadrà alla famiglia del portiere di Palazzo Palladini e se qualcuno rischierà la vita o subirà ulteriori avvertimenti.

Un posto al sole, puntata 13 luglio: Eugenio e Viola in crisi a causa di Raffaele

Nel frattempo, la vita coniugale di Eugenio e Viola subirà uno scossone. Infatti, quanto accaduto a Raffaele creerà una frattura nel rapporto fra il magistrato e la professoressa Bruni. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la moglie di Nicotera aveva scoperto che il suo patrigno aveva inserito una chiavetta nel computer portatile di suo marito e non aveva rivelato al consorte quanto accaduto.

Una volta venuto a sapere la verità, il magistrato entrerà in crisi con sua moglie, a causa di Raffaele. Nell'episodio del 13 luglio, Eugenio e Viola vivranno momenti di tensione in famiglia e il loro rapporto non sarà più affiatato come un tempo e continuerà la freddezza fra i coniugi Nicotera.

Un posto al sole, episodio 13 luglio: Clara prende una decisione sofferta con suo padre

Anche Clara continuerà a passare un periodo poco sereno. A tal proposito, Curcio aveva ricevuto una lettera da suo padre, dal carcere, che l'aveva messa in crisi. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 13 luglio, la mamma del piccolo Federico prenderà una decisione sofferta, che riguarderà Tregara. Al momento, però, non è chiaro cosa deciderà di fare Clara e se vorrà fare visita a suo papà al penitenziario. Nel frattempo, Rossella sarà irritata da un aspetto caratteriale di Riccardo, ma attualmente, non è chiaro se alla figlia di Michele dia fastidio l'irascibilità del suo fidanzato o se ci sia dell'altro.

Samuel, invece, verrà a conoscenza dei piani di Nunzio e della fuga che il suo collega vorrà fare all'estero con la sua compagna. Le anticipazioni della puntata 5988 rivelano che una persona ignota minerà il rapporto di amicizia fra i due dipendenti del Caffè Vulcano.