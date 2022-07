Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio, rivelano che Chiara e Nunzio saranno determinati a scappare all'estero. I due potranno contare sull'aiuto di Franco Boschi, ma qualcuno si intrometterà stravolgendo totalmente i loro piani

Il magistrato Nicotera dirigerà le fasi finali della sua operazione atta ad annientare il Clan Argento. Nel frattempo Ornella dovrà fare i conti con la delusione derivata dalla scoperta del comportamento di Raffaele.

Marina e Roberto rientreranno a Napoli assieme, inconsapevoli del fatto che Lara sia lì ad attenderli, bramosa di vendetta.

Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 luglio: la fuga di Nunzio e Chiara a rischio

Pressato da Nunzio (Vladimir Randazzo), Franco (Peppe Zarbo) si prodigherà per fornire al ragazzo i passaporti falsi. Le anticipazioni rivelano però che questo suo tentativo lo metterà, in qualche modo, in pericolo.

Nel frattempo, Chiara (Alessandra Masi) e il suo fidanzato saranno determinati a fuggire all'estero, tuttavia qualcuno farà di tutto per far desistere i ragazzi dal loro intento. Purtroppo non viene svelato di chi si tratta ma viene dato un interessante indizio. Tale personaggio è qualcuno molto vicino a Nunzio, determinato ad aiutarli e con un forte ascendente sul giovane Cammarota. Per quanto sembri il profilo di Franco, pare proprio che non si tratti di lui.

Restano in piedi quindi le ipotesi Katia, Rossella, Samuel o Angela. In ogni caso, questa persona farà letteralmente il diavolo a quattro per impedire alla coppia di fare questo colpo di testa.

Attenzione perché questo discorso avrà molto effetto su uno dei due. La sensazione è che Chiara comprenda che il suo gesto finirebbe per rovinare anche la vita del suo amato.

Resta da capire se la ragazza, a questo punto, deciderà di partire da sola o di annullare definitivamente il loro piano.

Nicotera dà il via alla maxi operazione contro la camorra

Eugenio Nicotera (Paolo Romano) sfrutterà le preziose informazioni fornitegli da Mariano Tregara (Lello Giulivo) per assestare il colpo finale contro il clan Argento e assicurare alla giustizia il loro nuovo leader Lello Valsano (Gianluca Pugliese).

In merito all'ex boss, c'è ancora apprensione per le sue condizioni, le anticipazioni infatti non chiariscono se sia ancora vivo e, in tal caso, quali siano le sue condizioni di salute.

Nel frattempo, Ornella (Marina Giulia Cavalli) resterà sconcertata dinanzi alla scoperta che Raffaele (Patrizio Rispo) abbia preferito avvisare Elvira (Giusi Cataldo), prima di lei, sulle minacce ricevute dalla camorra.

Un posto al sole, puntate fino al 22 luglio: Lara vuole la sua vendetta

Nelle prossime puntate di Upas, Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) rientreranno a Napoli assieme. I due infatti, di ritorno dalla vacanza a Procida, inizieranno a pianificare il loro futuro. La coppia però sarà inconsapevole del fatto che Lara Martinelli (Chiara Conti) sia lì ad attenderli, desiderosa di prendersi la sua agognata vendetta.