Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 15 luglio svelano nuovi colpi di scena.

Nel romantico scenario di Procida, Marina e Roberto trovano finalmente il coraggio di confidarsi i loro veri sentimenti. Tuttavia, una minaccia potrebbe incombere sui loro destini. Lara, sempre più ossessionata da Ferri, farà in modo di scoprire dove si trova il manager.

La notizia dell'aggressione in carcere di Tregara renderà molto felice Lello Valsano, il quale vuole il male dell'ex criminale.

Per Alberto e Clara si presentano, invece, nuovi momenti di crisi e disperazione.

Upas, puntata del 15 luglio: confronto fra Ferri e Giordano

Nel corso della puntata di Upas del 15 luglio si vedranno delle nuove scene girate a Procida. In questa suggestiva location Roberto farà in modo di parlare con Marina. A questo punto i due riusciranno ad avere un confrtonto, durante il quale si dichiareranno loro rispettivi sentimenti, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi. Lara, però, non si darà di certo per vinta, e farà in modo di scoprire dove si possa trovare l'uomo. La Martinelli sembrerà avere la sensazione che le suggerirà il luogo in cui soggiorna Ferri.

Upas, episodio 15/7: Tregara aggredito in carcere, Valsano soddisfatto

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 15 luglio sarà dato spazio anche alla storyline di Tregara e Valsano.

La notizia dell'aggressione di Mariano raggiungerà il giovane boss, il quale sarà ben soddisfatto nell'apprendere che l'ex camorrista è stato insidiato. Per Clara ed Alberto ci saranno dei momenti di ansia e tensione. Tuttavia gli spoiler in questo caso sono criptici e non rivelano il motivo per il quale i genitori del piccolo Federico andranno in difficoltà.

Upas, spoiler del 15 luglio: Mariella crede di essere antipatica ad Angela e Serena

Le anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda venerdì 15 luglio svelano che ci sarà spazio anche per vicende decisamente più leggere.

Quando si tratta di equivoci ed eventi dalla vena comica quasi sempre sembra esserci di mezzo Mariella. Difatti, la signora Altieri avrà una brutta sensazione che si rivelerà essere fallace. La moglie di Guido si convincerà di non essere simpatica ad Angela e Serena. Ma sarà mai vero? Con moltà probabilità Mariella fraintenderà qualche comportamento delle due vicine di casa, arrivando a pensare di godere della loro simpatia. La giovane deciderà di prendere in mano la situazione, per cercare di far cambiare loro idea, tuttavia finirà per compiere un disastro, che potrebbe avere dei risvolti divertenti.