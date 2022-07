Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda sino al 22 luglio svelano nuovi colpi di scena. Riccardo proporrà alla giovane Graziani di compiere il passo della convivenza. Rossella, tuttavia, non sembrerà affatto contenta della proposta fattale dal fidanzato. Al contempo si avvicineranno le vacanze per la giovane Picardi e Niko. In questo contesto Manuela non riuscirà a non essere gelosa della nuova compagna del suo ex. Per Clara, invece, arriverà il momento di apprendere i risultati dell'esame di maturità.

Upas, puntate al 22 luglio: la figlia di Silvia non vuole andare a vivere con il fidanzato

Nel corso delle puntate di Upas in onda sino al 22 luglio sarà dato spazio alle vicende sentimentali della giovane Graziani. La ragazza sembra che stia vivendo un momento di tranquillità al fianco di Crovi, il quale l'ha preferita alla sua ex. Tuttavia il carattere di Riccardo non sembra essere dei più docili, essendo piuttosto fumantino. Alcuni aspetti oscuri del medico hanno in qualche modo infastidito la figlia di Silvia. Stando alle anticipazioni relative alle puntate in onda sino al 22 luglio, Crovi proporrà alla sua fidanzata di andare a vivere insieme. Tuttavia, dinanzi a questa entusiasmante proposta, Rossella non sembrerà affatto mostrare gioia.

Con molta probabilità la dottoressa Graziani non se la sente di compiere un passo del genere con una persona che ancora non conosce bene.

Upas, anticipazioni fino al 22/7: Manuela sarà nostalgica

Stando alle anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda sino al 22 luglio, si avvicineranno le vacanze per la giovane Picardi.

La ragazza partirà con il suo promesso sposo per rilassarsi dopo mesi di lavoro. Qualcuno, però, potrebbe essere geloso della loro serenità. Si tratta di Manuela, la quale non riuscirà a non provare gelosia nel momento in cui vedrà il suo ex felice con un'altra persona. Probabilmente la zia di Jimmy è ancora innamorata del padre di suo nipote, pur essendosi lasciati da tempo.

Upas, spoiler sino al 22 luglio: Curcio apprenderà il risultato degli esami

Le anticipazioni della puntata di Upas del 22 luglio preannunciano che sarà dato spazio anche al personaggio di Clara. La ragazza, sebbene sia stata sconvolta dalla notizia della morte del padre, sembrerà determinata ad andare avanti. Del resto, almeno per il momento ignora che suo padre sia ancora vivo. Al contempo la giovane Curcio apprenderà notizie riguardo al superamento dell'esame di maturità, per i quale è stata aiutata dal suo ex. Alberto, difatti, ha fortemente aiutato la madre di suo figlio nella preparazione degli esami per conseguire il diploma.