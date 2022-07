Le attuali trame di Un posto al sole danno notevole spazio alle vicende legate alla criminalità organizzata. Nello specifico, nel corso delle recenti puntate di Upas sta avendo notevole spazio il personaggio di Mariano Tregara, padre naturale di Clara.

L'uomo è un collaboratore di giustizia, e per questo motivo è divenuto oggetto delle ritorsioni da parte di esponenti del clan Argento. Tregara, difatti, è stato accoltellato durante l'ora d'aria, venendo tradito proprio da un amico. Sul finire della puntata del 14 luglio è stata annunciata in radio la notizia della morte dell'ex boss, avvenuta in seguito alla brutale aggressione subita.

Ma Tregara è davvero morto?

Upas: Tregara collaboratore di giustizia

Nelle recenti puntate di Upas è tornato in scena il personaggio di Mariano Tregara, uomo dal passato burrascoso, ma dotato di grande carisma. Si tratta di un boss della camorra, il quale ha fatto del male a molte persone, tra cui sua figlia, alla quale ha tolto la madre. Tuttavia, dopo l'arresto, Mariano ha dato avvio a un percorso di redenzione spirituale, pentendosi di ciò che ha fatto. Il pentimento non è stato solo morale, difatti Tregara è diventato collaboratore di giustizia, svelando notizie importanti a Nicotera. Grazie alla sue rivelazioni, Nicotera è riuscito a portare a termine l'arresto di Argento, un efferato capo clan.

Con l'arresto di quest'ultimo, però, è entrato in gioco un nuovo malvivente, tanto giovane quanto spietato. Lello Valsano, desideroso di portare avanti il clan Argento, ha dapprima voluto scoprire il nome di colui che si è pentito, facendo in modo che il precedessore venisse arrestato.

Upas: il pentito è stato aggredito

La storyline di Tregara si è intrecciata con una drammatica vicenda che ha coinvolto Raffaele.

Valsano, difatti, ha ricattato Giordano per estorcergli informazioni riguardo l'identità del pentito che ha fatto arrestare Argento. Tuttavia, nonostante alla fine Raffaele non abbia svelano nulla, si è ugualmente diffusa la notizia del pentimento di Tregara. Qualcuno dal carcere, infatti, ha rivelato ad altri camorristi che Mariano è diventato collaboratore di giustizia.

La camorra, del resto, non guarda in faccia nessuno, oltretutto chi "tradisce" i loro principi. Pertanto, l'ex boss è stato aggredito in carcere, riportando numerose ferite.

Upas: Tregara potrebbe essere ancora in vita

Nel corso dell'episodio di Upas del 14 luglio, in seguito alla brutale aggressione subita, il padre di Clara è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Tuttavia non è stato svelato l'esito dell'operazione chirurgica, lasciando in dubbio la prognosi del pentito. Alla fine della puntata, però, attraverso un comunicato radio è stata annunciata la morte di Tregara. Ma Mariano è davvero morto?

Stando alle dichiarazioni della stampa sembrerebbe di si, ma non è detto che sia vero.

Il boss, infatti, potrebbe essere ancora in vita, magari in fase di convalescenza, ed essere stato trasferito in un posto sicuro. Tale espediente viene spesso utilizzato per mettere in sicurezza dei super pentiti della criminalità organizzata. Del resto la sua dipartita è stata annunciata solo tramite la stampa, e non è stato mostrato il responso del chirurgo che ha eseguito l'intervento. Inoltre non sarebbe saggio fare uscire di scena un personaggio tanto carismatico e legato a una storyline portante in un modo tanto anonimo quanto frettoloso.