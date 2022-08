Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista a Fanpage.La 49enne tra i vari argomenti trattati, è tornata a parlare del rapporto poco idilliaco con l'ex collega Sonia Bruganelli. Secondo Volpe, la moglie di Paolo Bonolis è la campionessa dell'incoerenza. A tal proposito la diretta interessata ha ammesso di non gradire i continui botta e risposta con la produttrice televisiva.

Lo sfogo dell'ex opinionista

In occasione del Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno ricoperto il ruolo di opinioniste. Durante la messa in onda del Reality Show, tra le due colleghe c'è stato più di uno screzio.

Nell'intervista rilasciata la 49enne trentina ha fatto chiarezza sull'ultimo botta e risposta avuto con l'ex collega. Nello specifico, Bruganelli ha insinuato che Volpe in questi anni abbia lavorato in Rai grazie alla conoscenza con Michele Guardì. La diretta interessata, però, ha fatto notare che non mette piede a Viale Mazzini da ben cinque anni. Inoltre, Adriana Volpe ha spiegato che la sua risposta ad una domanda del giornalista non era affatto riferita alla moglie di Paolo Bonolis: "In maniera diretta e umile, ho risposto che nel lavoro c'è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi per santi protettori alle spalle. Ho concluso, dicendo che a me mancano tutte e tre queste qualità".

Infine, Volpe ha tagliato corto sull'ex collega Bruganelli: "Sonia si qualifica da sola per quello che è, basta seguirla e uno si fa un'opinione".

Il 'caso' della mancata riconferma al GFVip

Per il Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli è stata riconfermata nel ruolo di opinionista mentre Adriana Volpe no. La 49enne ha ammesso di essere rimasta spiazzata, perché a fine maggio nessuna delle due era stata riconfermata nel proprio ruolo.

In seguito al rinnovo di contratto di Bruganelli, Adriana ha ammesso: "Sulla sua incoerenza stendo un velo".

A detta della 49enne trentina, per mesi la moglie di Bonolis avrebbe sputato nel piatto dove ha mangiato. Dal racconto dell'ex opinionista è emerso che potrebbe essere stata la stessa Bruganelli ad aver chiesto ad Alfonso Signorini di essere riconfermata all'interno del reality show.

Le parole su Orietta Berti

Prima di concludere l'intervista Adriana Volpe ha mandato un augurio a Orietta Berti. Secondo la diretta interessata, la cantante di Cavriago svolgerà al meglio il suo ruolo perché è una persona rassicurante. Dunque, i "vipponi" potrebbero trovare in Orietta un'alleata piuttosto che una nemica.

In merito a Sonia Bruganelli, Volpe ha punzecchiato: "Per fortuna che ci sarà Orietta Berti..." Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, l'idea di Signorini era di portare Adriana nella casa come concorrente.