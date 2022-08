Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it. Tra i discorsi affrontati dalla 49enne trentina, c'è stato spazio per parlare anche del GFVip 7. La diretta interessata ha confidato di essere rimasta spiazzata dalla richiesta di Alfonso Signorini: il conduttore del Reality Show ha chiesto ad Adriana di partecipare al programma, ma in qualità di "vippona".

Volpe vuota il sacco

Il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7 sarà ricoperto da Sonia Bruganelli (riconfermata al suo posto) e Orietta Berti. A tal proposito, Adriana Volpe ha mandato un sincero in bocca al lupo alla cantante di Cavriago.

A detta della 49enne di Trento, Orietta avrà sempre una buona parola per i concorrenti a differenza della moglie di Paolo Bonolis.

In merito alla sua mancata riconferma, Adriana ha spiegato che fino a maggio né lei e Sonia avevano ottenuto il "rinnovo del contratto". A giugno, però, sarebbe accaduto l'impensabile: Alfonso Signorini avrebbe contattato Adriana Volpe per proporle di entrare nella casa di Cinecittà come concorrente. Nell'intervista la diretta interessata ha ammesso di essere rimasta spiazzata: "Da Signorini mi è arrivata una proposta professionalmente e umanamente inaccettabile". Volpe ha precisato che sua figlia viene prima di ogni offerta di lavoro. Dunque, lasciare Giselle per molti mesi ed entrare nella casa più spiata d'Italia per lei non era affatto possibile dopo la separazione dall'ex marito.

'La richiesta mi ha spiazzato'

L'anno in cui è scoppiata la pandemia, Adriana Volpe era all'interno della casa del GFVip. Successivamente la conduttrice si è dovuta ritirare, a causa della prematura scomparsa del suocero.

Nell'intervista la 49enne ha confidato di essere rimasta spiazzata dalla richiesta di Alfonso Signorini.

Al tempo stesso, però, Volpe ha compreso che per le dinamiche del reality show avere lei come concorrente e Sonia Bruganelli opinionista avrebbe fatto scintille in termini di audience.

La stoccata all'ex collega

Prima di concludere Adriana Volpe ha lanciato una stoccata all'ex collega Sonia Bruganelli. La diretta interessata ha rivelato di essere rimasta basita sul fatto che la moglie di Bonolis abbia accettato volentieri di ricoprire di nuovo il ruolo di opinionista.

A detta della 49enne trentina, in varie occasioni Bruganelli si sarebbe lamentata di essere l'opinionista del GFVip: "C'è chi dice che abbia fatto carte false per essere l'unica opinionista".

Secondo Adriana, l'ex collega è una persona incoerente: "Sonia si qualifica da sola, basta seguirla e uno si fa un'opinione". Nel corso del reality show, le due donne sono state più volte protagoniste di botta e risposta al vetriolo.