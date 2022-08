Quando inizia Amici 22 su Canale 5? Manca sempre meno alla nuova stagione televisiva 2022/2023 e tra i programmi confermatissimi spicca il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Anche quest'anno nuovi cantanti e ballerini si metteranno in gioco per cercare di conquistare il fatidico banco nella scuola di talento più famosa del piccolo schermo e cercare così di arrivare alla fase serale.

Il talent show andrà in onda sempre di domenica pomeriggio e, come è successo nella passata edizione, le varie puntate verranno registrate in anticipo.

Quando ritorna Amici 22 in tv: ecco le anticipazioni

L'appuntamento con Amici 22 resta uno dei capisaldi della programmazione autunnale di Canale 5.

Dopo il buon successo della passata edizione nella collocazione della domenica pomeriggio, il talent show è stato nuovamente confermato nel dì di festa.

Maria De Filippi e tutti i suoi allievi saranno in onda ogni domenica dalle 14 alle 16:30, e avranno così il compito di sfidare la Domenica In condotta da Mara Venier, trasmessa in diretta su Rai 1. Chi riuscirà a vincere la sfida ascolti tra le due primedonne del piccolo schermo?

La messa in onda della prima puntata di Amici 22 è in programma per domenica 18 settembre ma, come è sempre successo nelle passate edizioni, il talent show verrà registrato con qualche giorno di anticipo.

Registrazione Amici 22 prima puntata: ecco la data

La prima registrazione della ventiduesima edizione, secondo quanto riportato sui social da Lorenzo Pugnaloni, si terrà il prossimo giovedì 15 settembre.

Tre giorni prima dell'effettiva messa in onda su Canale 5, avverrà la registrazione della puntata d'esordio, durante la quale ci sarà la presentazione della nuova classe di allievi che si metteranno in gioco per cercare di conquistare il gradimento dei professori e del pubblico da casa.

Anche quest'anno Amici 22 avrà la sua consueta striscia quotidiana nel daytime di Canale 5. L'appuntamento partirà il 19 settembre, subito dopo Uomini e donne, dalle 16:10 alle 16:40 circa.

Le anticipazioni sul nuovo cast di Amici 22

Ma chi sono i professori di questa nuova edizione? Il cast di Amici 22 subirà delle modifiche, dato che quest'anno si è scelto di attuare dei piccoli cambiamenti.

Nella giuria dei prof di canto, ad esempio, non tornerà Anna Pettinelli: la storica insegnante verrà sostituita da Arisa, già prof della ventesima edizione. Confermati, invece, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Per il ballo, invece, è confermata la presenza di Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, ma non quella di Veronica Peparini. Al suo posto quest'anno arriverà Emanuel Lo, coreografo e ballerino già in passato giudice dello show.