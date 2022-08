In Beautiful arriverà presto il momento della nascita del figlio di Steffy e Finn. Nelle puntate che andranno in onda a fine agosto su Canale 5, la figlia di Ridge entrerà in travaglio e partorirà in casa grazie all'aiuto di Finn e un'ostetrica. Verrà alla luce il piccolo Hayes, chiamato così in onore della nonna materna Taylor. Intanto, a Villa Forrester Brooke interromperà la cerimonia tra Quinn ed Eric svelando la tresca tra Fuller e Carter.

Steffy entra in travaglio nelle prossime puntate di Beautiful

Per i fan di Beautiful arriverà il momento di vedere Steffy diventare madre per la seconda volta.

Succederà nelle prossime puntate in onda su Canale 5 e precisamente negli ultimi giorni di agosto 2022. Dando uno sguardo alle anticipazioni, Steffy entrerà in travaglio e partorirà il suo secondogenito in acqua a casa. La giovane Forrester e Finn avranno infatti deciso di far venire al mondo il loro bimbo a casa, e questo accadrà grazie anche al supporto di un'ostetrica specializzata in parti in acqua. I fan che seguono Beautiful da tanto tempo, ricorderanno che anche Caroline diede alla luce il piccolo Douglas con questa modalità.

Steffy partorisce il piccolo Hayes

Ebbene, nelle prossime puntate della soap americana, i telespettatori vedranno Steffy portare a termine senza intoppi il parto.

Nascerà dunque il figlio della giovane Forrester e di Finn, al quale verrà dato il nome di Hayes Finnegan. Nome scelto in onore della nonna materna Taylor Hayes. Tutto avverrà mentre a Villa, Forrester si starà tenendo la cerimonia di rinnovo dei voti tra Quinn e Eric. Thomas invece, non potrà congratularsi con la sorella per la nascita di Hayes, visto che sarà tenuto ancora rinchiuso in gabbia da Justin.

Con il prosieguo delle puntate di Beautiful, la sua assenza comincerà a destare preoccupazione

Brooke smaschera Carter e Quinn di fronte a tutti

Le trame in onda a fine agosto saranno molto avvincenti, visto che di intrecceranno diverse story line. Come accennato, non ci sarà solo la nascita del secondogenito di Steffy, ma anche il rinnovo dei voti nuziali fortemente voluto da Quinn.

Ed ecco arrivare il colpo di scena, visto che Brooke interromperà la cerimonia e rivelerà a tutto i presenti che Quinn e Carter sono stati a letto insieme. Sarà proprio Brooke a smascherare la sua acerrima nemica e in qualche modo si prenderà la rivincita su di lei per tutto quello che gli ha fatto passare in passato. Ovviamente Eric rimarrà senza parole di fronte a questa rivelazione e sembrerà ovvio che, il suo matrimonio con la designer di gioielli sarà giunto al capolinea. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Beautiful, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.