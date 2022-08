Rivoluzione nel cast di Amici 2022/2023. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda da settembre su Canale 5 e per questa ventiduesima edizione ci saranno un bel po' di novità.

I cambiamenti riguarderanno in primis il cast dei professori che avranno il compito di "guidare" i nuovi allievi in questo percorso, cercando di farli arrivare fino alla fase del serale.

Maria De Filippi e il suo team hanno attuato una serie di modifiche al cast e tra i volti che non torneranno in scena figura quello della prof Anna Pettinelli.

Ecco quando riparte l'appuntamento con Amici 2022/2023 su Canale 5

Nel dettaglio, la messa in onda della nuova stagione di Amici 2022/2023 è in programma da domenica 18 settembre su Canale 5 e poi dal 19 settembre con il daytime in onda subito dopo Uomini e donne.

Anche quest'anno il talent show è confermato nel dì di festa della rete ammiraglia e questo vuol dire che Maria De Filippi avrà il compito di sfidare la temutissima concorrenza rappresentata da Domenica In condotta da Mara Venier, ma anche le partite di calcio che saranno trasmesse sulla pay tv satellitare e Dazn.

Una sfida decisamente ardua dal punto di vista dell'auditel, anche se lo scorso anno è stata De Filippi ad avere la meglio, riuscendo a battere ogni tipo di concorrenza.

Chi resta e chi è fuori dal cast di Amici 2022/2023: ecco i nomi

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto dell'auditel nella prossima stagione, le prime anticipazioni su Amici 2022/2023 rivelano che il pubblico dovrà fare i conti con delle novità legate al cast dei professori.

Per quanto riguarda il canto, ad esempio, è confermato l'addio della prof Anna Pettinelli, la quale non siederà più in giuria.

Al suo posto ci sarà il ritorno della cantante Arisa, già insegnante nel corso della ventesima edizione, dove riuscì a lasciare il segno per la sua spontaneità, e il modo di fare schietto e diretto.

Gli altri due insegnanti di canto, invece, sono i confermatissimi Rudy Zerbi e la new entry della scorsa edizione, Lorella Cuccarini.

Veronica Peparini fuori dal cast di Amici 22: ecco chi prenderà il suo posto

Capitolo ballo. Le anticipazioni su Amici 22 rivelano che risulta confermata la presenza di Alessandra Celentano, considerata una sorta di "pilastro" dello show di Canale 5.

Confermato anche il nome di Raimondo Todaro, dopo la buona performance dello scorso anno in seguito all'addio a Ballando con le stelle.

Non ci sarà, invece, la prof Veronica Peparini. Dopo diversi anni di permanenza nel cast del talent, risulta fuori dallo show. Quest'anno al suo posto arriverà la new entry Emanuel Lo, coreografo e ballerino, noto anche per essere il compagno della cantautrice Giorgia.