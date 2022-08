Non accennano a placarsi le chiacchiere su tre ragazzi che sono stati protagonisti della scorsa edizione di Amici. Da quasi due mesi, infatti, non si parla che di Alex, Cosmary e Nunzio, al centro di un "triangolo amoroso" che sta appassionando fan e curiosi e con questi ultimi due che potrebbero far coppia. Mentre Deianira cerca di indagare sulla reticenza di Stancampiano di ufficializzare la relazione con Fasanelli, i più attenti si sono accorti che il cantautore ha postata su Instagram una storia piuttosto "equivoca" il giorno del compleanno dell'ex fidanzata.

Aggiornamenti sugli allievi di Amici

Cosa sta succedendo tra tre allievi della ventunesima edizione di Amici? Da settimane, infatti, non si parla che della vita amorosa di un cantante e due ballerini che hanno partecipato alla scorsa stagione del talent di Canale 5, quella che si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis.

Al centro di quello che sembra assumere sempre di più le sembianze di un triangolo amoroso, c'è Cosmary: la pugliese è stata fidanzata con Alex per circa sei mesi, dopodiché è stata paparazzata mano nella mano con Nunzio.

Voci ancora tutte da confermare, però, sostengono che la relazione tra i due danzatori sarebbe cominciata prima che Fasanelli ufficializzasse la rottura con Wyse.

Risalgono ai primi di giugno, infatti, i primi avvistamenti dei neo piccioncini tra la Puglia e la Campania.

Il gesto del finalista di Amici

Anche se la coppia non è ancora uscita allo scoperto, ci hanno pensato i curiosi a immortalare le prime affettuosità che Nunzio e Cosmary si sono scambiati in pubblico. Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram le foto che alcuni fan hanno fatto di nascosto ai neo fidanzati che, dopo aver festeggiato il compleanno di Fasanelli a Brindisi, si sono concessi qualche giorno di relax in un albergo sempre della zona.

A proposito degli anni che la ballerina ha compiuto di recente, in queste ore sta circolando un Gossip che alimenta l'attenzione sul "triangolo" con protagonisti i tre allievi di Amici 21.

Lo scorso 26 agosto, infatti, Alex Wyse ha postato sul suo profilo Instagram una storia che tanti hanno interpretato come una dedica velata all'ex compagna.

Nel giorno in cui Cosmary ha festeggiato 22 anni, il cantautore ha pubblicato una foto tutta nera, con in basso l'emoticon di un cuore rosso.

Gli amori nati dentro e fuori la scuola di Amici

Alcuni fan di Amici si dicono certi del fatto che non possa essere una casualità se Alex ha postato un cuoricino rosso proprio il giorno in cui Cosmary ha compiuto gli anni. Un parere che stanno sposando in tanti è che il cantante abbia voluto fare una dolce dedica all'ex fidanzata tramite i social, magari pensando di non essere "sgamato". "Era per lei" ha detto qualcuno.

Ad alimentare le chiacchiere, però, è la scelta di Wyse di fare un gesto così forte, seppur consapevole che la ballerina sia ormai legata a un'altra persona.

Che tra Fasanelli e Stancampiano ci sia del tenero, lo si vocifera da settimane, tant'è che il finalista di Amici 21 ha unfollowato entrambi da Instagram dopo aver appreso questo gossip.

Sempre restando su Nunzio, c'è chi si domanda con insistenza come mai fatichi a rendere pubblica la sua nuova storia d'amore.

Deianira Marzano, in particolare, sta continuando a punzecchiare il siciliano sul web, arrivando a sostenere che dietro alla sua reticenza potrebbe nascondersi una fidanzata "segreta", ovvero un'altra ragazza oltre a Cosmary.

La ballerina, intanto, tace e si gode famiglia e amici nella sua Puglia, forse nell'attesa che arrivi il momento giusto per ufficializzare il suo nuovo rapporto sentimentale ai fan.